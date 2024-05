Palpite: Olympique de Marselha x Atalanta – Liga Europa – 2/5/2024

Nicolas TUCAT/AFP







Publicada em 02/05/2024 - 01:02

Em semifinal bastante inesperada, a Atalanta, que despachou o poderoso Liverpool na fase anterior, encara o Olympique de Marselha, que surpreendeu o Benfica nas quartas de final. O jogo começa às 16h (de Brasília) da quinta-feira (2). As equipes se encontram no Stade Vélodrome, em Marselha, França. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Olympique de Marselha x Atalanta

Em meio a performances regulares no Campeonato Francês, o Olympique de Marselha faz uma surpreendente campanha na Liga Europa, tendo eliminado o Benfica na fase anterior. Enquanto isso, a Atalanta conseguiu superar o até então favorito ao título, Liverpool, e pode alcançar a classificação para a decisão em seu próprio estádio, na semana que vem.

Mesmo com a campanha surpreendente do clube francês na Liga Europa, a equipe realiza apenas performances regulares na atual temporada. Do outro lado, a Atalanta conta com um elenco de maior qualidade técnica, mas pode se contentar com a igualdade neste jogo de ida. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Empate

​- 3.40 na bet365

- 3.35 na Betano

- 3.30 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Olympique de Marselha e seu desempenho atual

O Olympique de Marselha segue apresentando resultados e performances regulares na atual temporada. No Campeonato Francês, sequer conseguiu entrar na briga pelas cinco primeiras colocações, não brigando por mais “nada” na reta final da Ligue 1.

Porém, o resultado nas quartas de final da Liga Europa foi surpreendente. Contra o Benfica, foi derrotado no jogo de ida por 2 a 1, tendo que reverter o marcador no Stade Vélodrome.

No jogo de volta, venceu por 1 a 0, com gol marcado aos 79’ por Faris Moumbagna. Empatando em 2 a 2 no agregado das partidas, levou a melhor após as cobranças de pênaltis.

Atalanta e sua última performance

A Atalanta acabou caindo de rendimento ao longo da temporada no Campeonato Italiano, já que chegou a brigar pelas quatro primeiras posições da tabela e agora figura na sexta colocação.

Mesmo assim, faz campanhas de gala nas competições que disputa em paralelo. Na própria Liga Europa, superou os Reds nas quartas de final, depois de protagonizar um resultado surpreendente em Anfield, onde venceu o jogo de ida por 3 a 0.

Também realiza uma trajetória acima das expectativas na Coppa Italia. Nela, acaba de alcançar a grande final, depois de superar a Fiorentina nas semifinais por 4 a 2 no agregado dos jogos (ida e volta).