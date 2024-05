Meia do Flamengo chora no banco ao ser substituído por Tite no primeiro tempo

Igor Jesus foi aos prantos ao ser substituído por Tite com 36 minutos de jogo contra o RB Bragantino (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/05/2024 - 19:17 • Bragança Paulista (SP)

Uma das principais joias do Flamengo, Igor Jesus foi aos prantos no banco de reservas ao ser substituído por Tite com apenas 36 minutos de jogo. O volante deu lugar para Luiz Araújo.

➡ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

O comandante optou pela substituição no início do confronto contra o RB Bragantino por conta da vitória parcial da equipe de Pedro Caixinha. Além disso, o camisa 48 havia sido advertido com um cartão amarelo.

No duelo pela 5ª rodada do Brasileirão, Tite tem opções limitadas de jogadores no banco de reservas, uma vez que Arrascaeta, Cebolinha e Pulgar seguem em fase final de tratamentos de lesões. Além disso, Varela, Viña e Fabrício Bruno foram preservados por conta da sequência de partidas.

Além disso, o treinador vive um período conturbado no Rubro-Negro por conta de duas derrotas nas últimas três partidas. Diante do Amazonas, o técnico foi vaiado e xingado por parte dos 39 mil presentes no Maracanã.