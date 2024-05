(Foto: Reprodução / Oscar - Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/05/2024 - 14:02 • Xangai (CHI)

Segundo apurações da 'Revista Colorada', Oscar, jogador do Shanghai Port, da China, está cada vez mais próximo do Flamengo e equipes já avançaram negociações. O atleta tem vínculo com o bicampeão da Superliga Chinesa até novembro de 2024.

O meia de 32 anos já tinha acerto verbal desde dezembro de 2023, mas não conseguiu a liberação do time chinês. Agora próximo do final do contrato, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, tentará de vez a contratação do meia. Ambos têm uma excelente relação, além de possuir o aval de Tite, técnico do rubro-negro, o que impulsiona ainda mais a negociação.

Além do clube carioca, Eduardo Coudet, técnico do Internacional, falou sobre o desejo de trazer o jogador, após a partida contra o São Luiz, pelo Campeonato Gaúcho, e acredita que o ex-colorado pode reforçar o clube.

(Foto: AFP)

- Eu quero trazer ele. Não estou tão errado em buscar. Já falei com o empresário que quero o Oscar. É o mesmo do Thiago Maia, já não me aguenta mais. Me pedem que eu não fale, mas às vezes falo demais - afirmou Coudet.

Oscar chegou no Shanghai na temporada 2016/17 e atuou em 216 partidas, além de marcar 63 gols e dar 114 assistências.