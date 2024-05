Palpite: Grêmio x Criciúma – Campeonato Brasileiro – 5/5/2024

(Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/05/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

Em meio a críticas, o elenco do Grêmio recebe o Criciúma na quinta rodada da Série A do Brasileirão, que faz um início de competição acima das expectativas. O jogo começa às 16h (de Brasília) de domingo (5). As equipes se encontram na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Assista no Premiere.

Palpite Grêmio x Criciúma

O Grêmio não atravessa um bom momento após ter conquistado o título do estadual gaúcho, apesar de ainda não causar preocupação. Enquanto isso, o Criciúma chega após aplicar uma goleada histórica contra o Vasco na última rodada disputada no Brasileirão, mas de derrota em seu confronto mais recente.

O Tricolor Gaúcho deve ser o responsável por encerrar o jejum de derrotas do Criciúma no Brasileirão. Muito superior tecnicamente e mais qualificado ofensivamente, o favoritismo está apontado para o clube mandante. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Grêmio”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Grêmio

Grêmio e seu desempenho atual

O Grêmio havia voltado a realizar performances convincentes na temporada, alcançando três triunfos consecutivos contra o Athletico-PR, Cuiabá e Estudiantes, respectivamente.

Porém, o calendário sobrecarregado do clube gaúcho faz com que o técnico tenha que poupar titulares em algum momento, o que acabou afetando nas aparições mais recentes do elenco.

Na última vez que entrou em campo, visitou o Operário-PR em jogo de ida na terceira fase da Copa do Brasil. Em embate bastante truncado, ficou apenas no empate sem gols contra o clube paranaense.

Criciúma e sua última performance

O Criciúma chega para a quinta rodada do Brasileirão após realizar uma performance mais surpreendente da temporada. Em pleno São Januário, goleou o Vasco por 4 a 0, com dois gols de Fellipe Mateus, um de Bolasie e outro de Higor Meritão.

Dessa forma, o clube se mantém invicto na Série A, já que além do expressivo triunfo contra o clube carioca, empatou nas duas primeiras rodadas contra o Juventude e o Atlético-MG, respectivamente.

No embate mais recente do clube catarinense, visitou o Bahia para disputar o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil e não resistiu a pressão, saindo derrotado na Arena Fonte Nova por 1 a 0.