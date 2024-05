Palpite: Roma x Bayer Leverkusen – Liga Europa – 2/5/2024

INA FASSBENDER / AFP







Escrito por Lance! • Publicada em 02/05/2024 - 01:04 • São Paulo (SP)

Favorito ao título, o Bayer Leverkusen vai até a Itália neste jogo de ida na semifinal, encarando a Roma na briga por vaga na finalíssima da Liga Europa. O jogo começa às 16h (de Brasília) da quinta-feira (2). As equipes se encontram no Estádio Olímpico, em Roma. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Roma x Bayer Leverkusen

Atravessando grande momento desde a chegada do novo treinador, a Roma perdeu apenas dois de seus últimos quinze jogos. Enquanto isso, o Bayer Leverkusen segue ostentando uma das maiores invencibilidades já vistas no futebol mundial, com 46 partidas sem derrotas.

Apostar na Roma é uma opção bastante arriscada, pelo fato de enfrentar o “imbativel” elenco do Bayer Leverkusen. Em contrapartida, o clube alemão deve se contentar com a igualdade neste jogo de ida, já que decidirá a vaga na decisão em plena BayArena na semana que vem. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Empate

Roma e seu desempenho atual

A Roma teve uma enorme ascensão na atual temporada, que começou desde a demissão de José Mourinho da comissão técnica, dando lugar ao novo comandante Daniele De Rossi.

No Campeonato Italiano, a equipe perdeu apenas um de seus últimos dez jogos, fazendo com que brigue por vaga no G4 na reta final da competição. Na última vez que entrou em campo pela Série A, ficou no empate em 2 a 2 contra o Napoli.

Na Liga Europa, teve que protagonizar um clássico italiano contra o Milan para decidir vaga na semifinal. Tanto no jogo de ida, quanto no de volta, levou a melhor, se classificando ao eliminar seu rival por 3 a 1 no agregado dos jogos.

Bayer Leverkusen e sua última performance

O Bayer Leverkusen flertou com a derrota nas últimas duas vezes que entrou em campo, o que encerraria uma das maiores sequências de partidas sem derrotas já vistas no futebol mundial.

Porém, nas partidas contra o Borussia Dortmund e o VfB Stuttgart, perdia até o penúltimo minuto de jogo, mas buscou o empate em ambas as oportunidades no último lance dos acréscimos e segue invicto na temporada.

Nas quartas de final da Liga Europa, encarou o respeitado clube inglês do West Ham. Nas partidas de ida e volta, teve performances superiores ao de seu adversário e se classificou depois de vencer o jogo de ida por 2 a 0; e empatar o de volta por 1 a 1.