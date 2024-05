Palpite: Corinthians x Fortaleza – Campeonato Brasileiro – 4/5/2024

Foto: Leonardo Lima/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 04/05/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

Depois de vencer de forma convincente pela primeira vez no Brasileirão, o Corinthians encara o Fortaleza na quinta rodada, adversário que ainda não perdeu na competição. O jogo começa às 16h (de Brasília) de sábado (4). As equipes se encontram na Neo Química Arena, em São Paulo. Assista no Premiere.

Palpite Corinthians x Fortaleza

O Corinthians vem de duas vitórias consecutivas na temporada, sendo uma delas na expressiva goleada por 3 a 0 aplicada em cima do Fluminense. Enquanto isso, o Fortaleza segue com sua sequência de sete partidas seguidas sem ser derrotado, com excelentes performances durante todo o primeiro semestre de 2024.

Ainda que seja arriscado, este é o resultado mais provável da partida. Além de ser uma equipe mais proveitosa com o apoio da torcida, o Timão finalmente encontrou jogadores de maior qualidade técnica em seu elenco, podendo embalar sua terceira vitória consecutiva na temporada. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Corinthians”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Corinthians

Corinthians e seu desempenho atual

O Corinthians vinha sendo criticado desde sua péssima campanha no Campeonato Paulista. Além das pífias performances no estadual, conseguiu somar um único ponto nas três primeiras rodadas do Brasileirão.

Dessa forma, a diretoria forçou que o elenco tivesse mudanças imediatas, antes que sua trajetória na Série A fosse comprometida. As principais modificações foram na substituição de Cássio e Yuri Alberto, que deram lugar a jogadores mais jovens e já conhecidos pelo Timão.

A mudança surtiu efeito imediato, com uma goleada raramente vista pelo clube paulista. No confronto em questão, venceu o Fluminense por 3 a 0 na Neo Química Arena, com gols marcados duas vezes por Wesley e uma por Cacá.

Fortaleza e sua última performance

O Fortaleza não se abalou na temporada após sua campanha no estadual. No Campeonato Cearense, o tricolor acabou perdendo a hegemonia para seu arquirrival, Ceará, após ter vencido o título da competição por cinco anos consecutivos.

Na Série A do Brasileirão, começou da melhor forma possível, vencendo o São Paulo por 2 a 1. Porém, acabou ficando apenas no empate, por 1 a 1, contra o Cruzeiro e RB-Bragantino nas duas rodadas seguintes.

Em seu confronto mais recente, acabou ficando no empate sem gols contra o Vasco, em partida que foi válida pelo jogo de ida da terceira fase da copa do Brasil, que aconteceu na Arena Castelão.