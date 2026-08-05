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Veja os três gols de Fortaleza x Palmeiras na Copa do Brasil

Duelo desta quarta-feira (5) vale vaga nas quartas de final

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
05/08/2026 22:22
Atualizado há 2 minutos
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Fortaleza e Palmeiras pela Copa do Brasil
Vitor Roque em Fortaleza x Palmeiras (Foto: Matheus De Oliveira Pego/Photo Premium/Folhapress)

Fortaleza e Palmeiras estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (5), em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Até aqui, o Leão vai diminuindo a vantagem do Alviverde e vencendo por 2 a 1. O jogo de ida foi 3 a 0 para os paulistas. Veja as jogadas abaixo:

Escalação do Palmeiras para pegar o Fortaleza

Palmeiras definiu a escalação para o confronto com o Fortaleza, nesta quarta-feira (5), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do BrasilAbel Ferreira optou por preservar parte dos titulares, enquanto outros jogadores sequer viajaram para Cuiabá e permaneceram em São Paulo para aprimorar a condição física.

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Flaco López e Vitor Roque formam a dupla de ataque titular em Fortaleza x Palmeiras pela primeira vez desde o retorno do futebol brasileiro após a pausa para a Copa do Mundo. Benedetti e Murilo, únicos zagueiros disponíveis entre os relacionados, compõem a defesa. Arthur ganha a vaga de Piquerez na lateral esquerda, enquanto Giay ocupa o lado direito.

Vitor Roque em Fortaleza x Palmeiras
Vitor Roque em Fortaleza x Palmeiras (Foto: Matheus De Oliveira Pego/Photo Premium/Folhapress)

O meio de campo será formado por Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Riquelme e Felipe Anderson. Andreas Pereira, segundo jogador de linha com mais partidas na temporada, começa no banco de reservas, assim como Jhon Arias e Mauricio.

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Com a vitória por 3 a 0 no jogo de ida, no Nubank Parque, o Palmeiras pode perder por até dois gols de diferença do Fortaleza na Arena Pantanal para garantir a classificação às quartas de final da competição.

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Escalação do Verdão

Carlos Miguel; Giay, Murilo, Benedetti e Arthur; Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Felipe Anderson e Riquelme; Flaco López e Vitor Roque. Essa é a escalação do Palmeiras para pegar o Fortaleza.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Kaique, Andreas Pereira, Jhon Arias, Mauricio, Ramón Sosa, Piquerez, Miguel Bilong, Emiliano Martínez, Allan, Larson e Luis Pacheco

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