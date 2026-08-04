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Palmeiras: STJD reduz punição de Mauricio a advertência

Jogador está liberado para atuar no próximo compromisso do Alviverde

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
04/08/2026 12:07
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Mauricio, meia-atacante do Palmeiras
Mauricio, meia-atacante do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O meia-atacante Mauricio está liberado para defender o Palmeiras no próximo compromisso da equipe. Julgado na manhã desta terça-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o jogador teve a punição de um jogo de suspensão convertida em advertência pelo tribunal.

O atleta respondeu pelo lance envolvendo o zagueiro Cacá, do Vitória, durante a vitória do Palmeiras pelo Brasileirão. Denunciado com base no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de jogada violenta, Mauricio poderia ser punido com suspensão de um a seis jogos, conforme a intensidade e a gravidade da infração.

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Em depoimento aos auditores, o meia sustentou que não teve a intenção de atingir o adversário e citou seu histórico disciplinar para reforçar a defesa.

- Foi totalmente sem intenção. Dá para ver pelo meu histórico que não sou um jogador maldoso, com vontade de machucar o adversário. Sou muito tranquilo e sei da minha índole - afirmou o jogador.

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Mauricio foi punido após cotovelada no zagueiro Cacá, do Vitória
Mauricio foi punido com amarelo após cotovelada no zagueiro Cacá, do Vitória (Foto: Vitor Ferreira;EC Vitória)

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Entenda denúncia contra Mauricio

A denúncia contra Mauricio foi feita neste sábado (1) e o STJD se baseou no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que cita a prática de "agressão física durante a partida, prova ou equivalente", que tem punição de uma a seis partidas de suspensão. Entretanto, a decisão é em primeira instância e cabe recurso do Palmeiras para reverter a decisão. O julgamento acontece na terça-feira (4).

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No lance da partida, que aconteceu na última quarta-feira, Mauricio disputava a bola com o zagueiro do Leão e acertou uma cotovelada no queixo do rival. Os atletas do Vitória pediram cartão vermelho direto e revisão do lance pelo VAR, mas o árbitro Alex Gomes Stéfano aplicou um amarelo para Mauricio.

Segundo o texto, de autoria do relator Luiz Gabriel Batista Neves, além de Mauricio, o próprio zagueiro Cacá foi denunciado pelo STJD no mesmo artigo, mas por um lance diferente. O defensor do Vitória foi expulso no mesmo jogo por uma falta em Arias com um carrinho. O árbitro da partida deu cartão vermelho direto para o atleta rubro-negro após recomendação de revisão do VAR.

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