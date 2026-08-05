Palmeiras encara Fortaleza com apenas dois zagueiros relacionados e diversas baixas Vitória por 3 a 0 na ida garante larga vantagem ao Alviverde em busca da classificação às quartas de final da Copa do Brasil

O Palmeiras desembarcou em Cuiabá na noite da última terça-feira (4) para o duelo de volta contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil. A delegação, com 23 jogadores, conta com apenas dois zagueiros de origem e chega para a partida com uma série de desfalques.

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Murilo e Benedetti são as únicas opções para a zaga à disposição de Abel Ferreira. Gustavo Gómez se recupera de uma lesão muscular na coxa direita, enquanto Bruno Fuchs ainda não foi liberado para realizar atividades de impacto após passar por cirurgia no apêndice. Ambos permaneceram em São Paulo para seguir seus respectivos tratamentos na Academia de Futebol. Já Barboza, única contratação do Palmeiras para o segundo semestre, será poupado devido ao desgaste físico.

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O jovem Koné, recém-promovido ao elenco principal, poderia ser uma alternativa para o setor defensivo, mas está à disposição da equipe sub-20, que, além de outros compromissos no calendário da categoria, avançou à final do Campeonato Brasileiro.

Os laterais Khellven e Jefté, além do atacante Paulinho, também estão sob os cuidados do departamento médico e completam a lista de ausências para o confronto.

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Paulinho será desfalque na partida entre Fortaleza e Palmeiras, na Arena Pantanal, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: RENATO PADALKA/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS)

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Goleiros: Carlos Miguel, Marcelo Lomba e Kaique Laterais: Giay, Piquerez e Arthur Zagueiros: Murilo e Benedetti Volantes: Marlon Freitas, Andreas Pereira, Emiliano Martínez, Luis Pacheco, Larson e Lucas Evangelista Meias: Felipe Anderson, Mauricio e Miguel Bilong Atacantes: Vitor Roque, Riquelme Fillipi, Allan, Sosa, Arias e Flaco López

Palmeiras x Fortaleza

Fortaleza e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (5), a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Anteriormente, a equipe de Abel Ferreira venceu as duas partidas contra o Jacuipense, com um placar agregado de 7 a 1, ainda pela quinta fase da competição.

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