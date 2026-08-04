Abel tem possibilidade de rodar elenco do Palmeiras após abrir vantagem na Copa do Brasil Alviverde mantém larga vantagem após vencer o Fortaleza no duelo de ida das oitavas de final por 3 a 0

O Palmeiras chega ao confronto de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Fortaleza com ampla vantagem e a possibilidade de Abel Ferreira rodar o elenco. Após vencer por 3 a 0 no jogo de ida, no Nubank Parque, a equipe pode perder por até dois gols de diferença na Arena Pantanal para avançar às quartas de final. Os gols da vitória foram marcados por Mauricio, Jhon Arias e Flaco López.

+ Palmeiras fecha 1° semestre com déficit e aposta em títulos e vendas para balancear contas

Entre os principais candidatos a receber descanso no próximo compromisso estão Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez. Os meio-campistas aparecem como os jogadores de linha com mais partidas na temporada, com 38 e 37 jogos, respectivamente.

continua após a publicidade

O lateral-esquerdo, por sua vez, ainda busca se firmar na posição após um período afastado dos gramados por uma lesão no tornozelo e, posteriormente, pela convocação para defender o Uruguai na Copa do Mundo. Piquerez voltou a ser titular, mas a comissão técnica, em conjunto com o Núcleo de Saúde e Performance (NSP), mantém cautela com a situação do atleta para tê-lo em plena condição na reta final da temporada.

Carlos Miguel, apesar de ser o jogador com mais partidas pelo Palmeiras em 2026, seguirá como titular. Diferentemente de outras temporadas, Abel Ferreira não promoverá revezamento no setor e manterá o camisa 1 na equipe.

continua após a publicidade

Ao todo, serão quatro desfalques, todos por lesão: os zagueiros Gustavo Gómez e Bruno Fuchs, o lateral-esquerdo Jefté e o atacante Paulinho. Todos permaneceram em São Paulo para seguir o tratamento nas dependências da Academia de Futebol.

A oportunidade surge justamente em um mês no qual o Palmeiras terá oito partidas por três competições diferentes: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Entre elas estão os confrontos das oitavas de final contra o Cerro Porteño, com a decisão da vaga no Paraguai.

continua após a publicidade

Flaco López e Vitor Roque à disposição

Os atacantes Flaco López e Vitor Roque estão relacionados para a partida contra o Fortaleza, mas ainda são dúvidas para a equipe titular. A dupla não iniciou nenhuma partida pelo Palmeiras desde o retorno das atividades do futebol brasileiro.

Roque ainda busca recuperar a melhor condição física após passar por cirurgia no tornozelo, realizada no início de maio. Flaco, por sua vez, voltou ao Palmeiras depois de um período de férias concedido após defender a seleção argentina, vice-campeã Mundial.

continua após a publicidade

Flaco López e Vitor Roque, atacantes do Palmeiras, comemoram gol marcado (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

🟢 Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

🤑 Aposte em jogos do Brasileirão! Clique e saiba mais!

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições