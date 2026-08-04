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Abel tem possibilidade de rodar elenco do Palmeiras após abrir vantagem na Copa do Brasil

Alviverde mantém larga vantagem após vencer o Fortaleza no duelo de ida das oitavas de final por 3 a 0

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
04/08/2026 16:08
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Abel Ferreira, treinador do Palmeiras
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

O Palmeiras chega ao confronto de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Fortaleza com ampla vantagem e a possibilidade de Abel Ferreira rodar o elenco. Após vencer por 3 a 0 no jogo de ida, no Nubank Parque, a equipe pode perder por até dois gols de diferença na Arena Pantanal para avançar às quartas de final. Os gols da vitória foram marcados por Mauricio, Jhon Arias e Flaco López.

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Entre os principais candidatos a receber descanso no próximo compromisso estão Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez. Os meio-campistas aparecem como os jogadores de linha com mais partidas na temporada, com 38 e 37 jogos, respectivamente.

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O lateral-esquerdo, por sua vez, ainda busca se firmar na posição após um período afastado dos gramados por uma lesão no tornozelo e, posteriormente, pela convocação para defender o Uruguai na Copa do Mundo. Piquerez voltou a ser titular, mas a comissão técnica, em conjunto com o Núcleo de Saúde e Performance (NSP), mantém cautela com a situação do atleta para tê-lo em plena condição na reta final da temporada.

Carlos Miguel, apesar de ser o jogador com mais partidas pelo Palmeiras em 2026, seguirá como titular. Diferentemente de outras temporadas, Abel Ferreira não promoverá revezamento no setor e manterá o camisa 1 na equipe.

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Ao todo, serão quatro desfalques, todos por lesão: os zagueiros Gustavo Gómez e Bruno Fuchs, o lateral-esquerdo Jefté e o atacante Paulinho. Todos permaneceram em São Paulo para seguir o tratamento nas dependências da Academia de Futebol.

A oportunidade surge justamente em um mês no qual o Palmeiras terá oito partidas por três competições diferentes: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Entre elas estão os confrontos das oitavas de final contra o Cerro Porteño, com a decisão da vaga no Paraguai.

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Flaco López e Vitor Roque à disposição

Os atacantes Flaco López e Vitor Roque estão relacionados para a partida contra o Fortaleza, mas ainda são dúvidas para a equipe titular. A dupla não iniciou nenhuma partida pelo Palmeiras desde o retorno das atividades do futebol brasileiro.

Roque ainda busca recuperar a melhor condição física após passar por cirurgia no tornozelo, realizada no início de maio. Flaco, por sua vez, voltou ao Palmeiras depois de um período de férias concedido após defender a seleção argentina, vice-campeã Mundial.

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Flaco López e Vitor Roque, atacantes do Palmeiras, treinado por Abel Ferreira
Flaco López e Vitor Roque, atacantes do Palmeiras, comemoram gol marcado (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

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