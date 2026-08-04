Escalação: Palmeiras finaliza preparação e soma quatro desfalques para a Copa do Brasil Alviverde possui larga vantagem após vencer o jogo de ida por três gols

O Palmeiras encerrou a preparação para o confronto com o Fortaleza, nesta quarta-feira (5), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A delegação viaja ainda nesta terça para Cuiabá, onde enfrenta a equipe cearense na Arena Pantanal. Na partida de ida, venceu por 3 a 0, no Nubank Parque, e abriu vantagem na disputa por uma vaga nas quartas de final.

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Ainda em recuperação de uma lesão na coxa direita, Gustavo Gómez participou das atividades no gramado, mas treinou separadamente do restante do elenco. Bruno Fuchs, Jefté e Paulinho, também em recuperação de lesões, seguem como desfalques para a partida fora de casa.

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A comissão técnica comandou um treino tático na manhã desta terça-feira, na Academia de Futebol, com ênfase em posicionamento, movimentação e bolas paradas. Na sequência, o elenco participou de um recreativo, com a presença de alguns atletas das categorias de base.

A tendência é que Abel Ferreira mantenha o esquema com três zagueiros, com Emiliano Martínez e Giay na disputa por uma vaga entre os titulares. Com a vantagem construída na partida de ida, o treinador pode preservar alguns jogadores, entre eles Andreas Pereira, Marlon Freitas e Piquerez.

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Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Emi Martínez, Murilo e Alexander Barboza; Allan, Lucas Evangelista, Felipe Anderson e Arthur (Piquerez); Jhon Arias, Mauricio e Flaco López (Ramón Sosa).

Recorde de Piquerez

Titular na vitória sobre o Fortaleza, no último fim de semana, Piquerez tornou-se o segundo estrangeiro com mais partidas na história do Palmeiras. O uruguaio soma 242 jogos e está atrás apenas do capitão Gustavo Gómez, líder do ranking, com 415.

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- Ser o segundo estrangeiro com mais jogos é uma marca histórica, muito bonita e muito difícil de atingir em um clube tão grande como o Palmeiras. É um clube italiano e coincidentemente sou descendente de italiano, então é algo muito bonito, histórico, e agora fico atrás de Gustavo, que é uma referência para todos nós dentro do clube. Estou muito feliz e agora é continuar por esse caminho, continuar atingindo metas e ficando cada vez mais na história do clube - celebrou.

Piquerez, lateral do Palmeiras, é duvida na escalação titular (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

- Será um jogo muito importante para continuarmos mantendo nossa sequência, nosso ritmo e nosso estilo de jogo. Será um um bom jogo para continuarmos demonstrando tudo isso. Temos uma vantagem, que é uma vantagem ampla, que o time buscou aqui nos primeiros 90 minutos, mas sabemos que lá vai ser um campo difícil, vai ser um clima difícil, mas vai ser para os dois e espero que o time consiga fazer o que vem fazendo, manter o resultado e ganhar lá também - completou.

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A partida entre Fortaleza e Palmeiras acontece nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuibá, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

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