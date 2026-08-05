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Palmeiras perde para o Fortaleza, mas avança às quartas de final da Copa do Brasil

Alviverde fez valer a vantagem construída no jogo de ida para seguir vivo na competição

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
05/08/2026 23:30
Atualizado há 37 minutos
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Fortaleza e Palmeiras pela Copa do Brasil
Fortaleza e Palmeiras pela Copa do Brasil (Foto: Matheus De Oliveira Pego/Photo Premium/Folhapress)

O Palmeiras perdeu por 3 a 2 para o Fortaleza na noite desta quarta-feira (5), na Arena Pantanal, em Cuiabá, mas garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil graças à vitória por 3 a 0 no jogo de ida, no Nubank Parque. Flaco López e Murilo marcaram os gols da equipe comandada por Abel Ferreira, enquanto Miritello, Rodriguinho e Lucas Emanuel balançaram as redes para o Fortaleza.

Classificado, o Palmeiras agora aguarda o sorteio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para conhecer o adversário nas quartas de final. Já o Fortaleza se despede da Copa do Brasil e volta a concentrar esforços na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, em busca do retorno à elite nacional.

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Fortaleza larga em vantagem na Arena Pantanal

O primeiro tempo foi marcado por poucas chances de gol. Com a vantagem de 3 a 0 construída no jogo de ida, o Palmeiras adotou uma postura mais cautelosa, reduziu o ritmo da partida e valorizou a posse de bola.

Em jogada individual, Miritello acertou um chute de fora da área e abriu o placar para o Fortaleza. A resposta do Palmeiras veio poucos minutos depois, quando Flaco López empatou a partida e marcou seu 16º gol na temporada. Nos acréscimos, Rodriguinho recolocou o Leão do Pici em vantagem e definiu o placar da etapa inicial em 2 a 1.

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Palmeiras controla o ritmo, mas sofre gol no fim

O Palmeiras voltou para o segundo tempo com mais intensidade e passou a pressionar o Fortaleza no campo de defesa adversário. Pouco depois dos dez minutos, Abel Ferreira promoveu as entradas de Jhon Arias, Andreas Pereira e Ramón Sosa, tornando a equipe mais ofensiva.

O empate veio em jogada de bola parada. Após cobrança na área, Murilo marcou de cabeça e deixou tudo igual. Nos minutos finais, Lucas Emanuel voltou a colocar o Fortaleza em vantagem. A equipe cearense pressionou em busca de mais um gol e chegou a ameaçar levar a decisão para os pênaltis, mas não conseguiu reverter a desvantagem construída pelo Palmeiras no jogo de ida e acabou eliminada pelo placar agregado.

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Miritello tentar interceptar o passe de Giay no duelo entre Fortaleza e Palmeiras
Palmeiras perdeu para o Fortaleza na Arena Pantanal, mas avançou às quartas de final da Copa do Brasil (Foto: Matheus De Oliveira Pego/Photo Premium/Folhapress)

Visão do Lance!

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O gol de Murilo, logo nos primeiros minutos do segundo tempo, igualou o placar na Arena Pantanal e diminuiu o ímpeto do Fortaleza, que ainda precisava de mais dois gols para levar a decisão da vaga para a disputa de pênaltis.

Deu aula 😀

Miritello abriu o placar com um belo chute de fora da área. O atacante arriscou da intermediária e acertou o ângulo do gol defendido por Carlos Miguel, sem chances para o goleiro.

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Ficou abaixo 📉

A defesa do Palmeiras deixou a desejar no confronto e sofreu três gols diante do Fortaleza. Foi a primeira derrota do clube paulista na Copa do Brasil após três vitórias consecutivas, incluindo os dois triunfos sobre o Jacuipense.

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 3 X 2 PALMEIRAS
COPA DO BRASIL - OITAVAS DE FINAL (VOLTA)

📆 Data e horário: quarta-feira, 05 de agosto de 2026, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Arenal Pantanal, em Cuiabá (MT);
🥅 Gol: Miritello (34'/1°T), Flaco López (41'/1°T), Rodriguinho (44'/'°T), Murilo (16'/2°T) e Lucas Emanoel (44'/2°T)
🟨 Cartões amarelos: Maílton (FOR)
🟥 Cartões vermelhos: -

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Escalações

FORTALEZA (Técnico: Paulo Autuori)
João Ricardo; Mailton, Gazal, Cardona (Neris) e Fuentes; Pierre (Ryan Gustavo), Rodrigo (Vitinho) e Lucas Sacha; Rodriguinho (Lucas Emanuel), Welliton (Paulo Baia) e Mirtelo.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Giay, Murilo, Benedetti e Arthur; Marlon Freitas (Emi Martínez), Lucas Evangelista (Ramón Sosa), Felipe Anderson (Allan) e Riquelme (Arias); Flaco López e Vitor Roque (Andreas Pereira).

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