Roberto Carlos se declara a rival do Palmeiras após polêmica Ex-lateral tinha se desculpado com os torcedores recentemente

Roberto Carlos afirmou que torce para o Santos após a polêmica envolvendo sua relação com o Palmeiras. A declaração foi dada durante o leilão beneficente de Neymar, evento que reuniu personalidades do futebol, e aconteceu depois de o ex-jogador pedir desculpas à torcida palmeirense pela passagem pelo Corinthians.

O ex-lateral, que teve uma passagem marcante pelo Palmeiras no início da carreira, afirmou que não se considera torcedor do clube paulista, apesar da identificação criada pelo período em que defendeu o Verdão.

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— Sou santista de natureza. Nunca joguei no Santos. Joguei no Palmeiras, que me deu oportunidade. Se alguém se sentir ofendido, desculpa, mas sou profissional do futebol. Meu time é o Santos desde pequeno! — afirmou o pentacampeão do mundo.

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Roberto Carlos vestiu a camisa do Palmeiras entre 1993 a 1995 (Foto: Arquivo Lance!)

Polêmica e pedido de desculpas à torcida do Palmeiras

Em entrevista ao Palmeiras Cast, podcast oficial do clube, Roberto Carlos pediu desculpas por não retornar ao time em que fez sucesso na década de 1990. Quando deixou a Europa e retornou ao Brasil, atuou no Corinthians entre 2010 e 2011. O ex-lateral disse ter procurado o Alviverde à época, mas a negociação não deu certo.

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Pelo Palmeiras, Roberto Carlos conquistou duas edições do Campeonato Brasileiro, um Torneio Rio-São Paulo e dois Campeonatos Paulistas. O defensor esteve no clube entre os anos de 1993 e 1995, antes de deixar o futebol brasileiro rumo à Inter de Milão.

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– Eu só peço desculpas. Quando voltei para o Brasil, o primeiro clube que busquei foi o Palmeiras. Por mais que eu fosse (torcedor) de outro clube na infância, o primeiro clube com que negociei foi o Palmeiras, mas, infelizmente, não deu certo. Aí conversei com o meu clube de infância (Santos), por causa do meu pai, e ficamos no quase. Aí o Ronaldo (Fenômeno) me chamou – afirmou.

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