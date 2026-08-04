Palmeiras fecha 1° semestre com déficit e aposta em títulos e vendas para balancear contas Alviverde publicou demonstrativo referente ao mês de junho, mas valores negativos não preocupam a diretoria; saiba mais e veja cifras

O Palmeiras divulgou, na noite da última segunda-feira (3), o balanço financeiro referente ao mês de junho, encerrando o primeiro semestre orçamentário de 2026 do Verdão. No acumulado do ano, a equipe alviverde registrou R$ 546,595 milhões em receitas, mas fechou o período com um déficit total de R$ 124,046 milhões.

Apenas no mês de junho, o Palmeiras também ficou no vermelho, apresentando um saldo negativo de R$ 58,098 milhões. O valor superou em quase R$ 6 milhões o déficit projetado para o período, que era de R$ 52,239 milhões.

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R$ - Milhões BALANÇO DE JUNHO ORÇADO X REALIDADE Receita R$ 42,889 R$ 43,125 Despesas R$ 95,128 R$ 101,223 Total (déficit) R$ - 52,239 R$ - 58,098

Expectativa x Realidade do ano financeiro do Palmeiras

Em dezembro de 2025, o Conselho de Orientação e Fiscalização (COF) do Palmeiras aprovou o orçamento do clube para 2026. A previsão total era arrecadar R$ 1,261 bilhão, com expectativa de R$ 623,768 milhões até junho, contra despesas de R$ 1,250 bilhão, com projeção de R$ 643,744 milhões para o primeiro semestre.

Assim, a meta do clube ao completar os seis primeiros meses do ano era registrar um déficit de R$ 19,376 milhões, para fechar a temporada com superávit de R$ 11,207 milhões.

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No entanto, o balanço real do Verdão distanciou-se do planejamento. O clube encerrou o primeiro semestre de 2026 com receita de R$ 546,595 milhões e despesas de R$ 670,641 milhões, gerando um déficit real de R$ 124,046 milhões, uma diferença negativa de R$ 104,67 milhões em relação ao saldo previsto de janeiro a junho.

Orçamento previsto (Jan - Jun)

Receita: R$ 623,768 milhões;

R$ 623,768 milhões; Despesa: R$ R$ 643,744 milhões;

R$ R$ 643,744 milhões; Déficit: R$ 19 milhões (aproximado).

Orçamento real (Jan - Jun)

Receita: R$ 546,595 milhões;

R$ 546,595 milhões; Despesa: R$ 670,641 milhões;

R$ 670,641 milhões; Déficit: R$ 124,046 milhões.

Venda de atletas atrapalha orçamento do Palmeiras

A negociação de atletas nos seis primeiros meses da temporada explica grande parte do déficit alviverde. A previsão inicial era arrecadar R$ 242,446 milhões até junho e R$ 399 milhões ao longo do ano, mas o clube registrou apenas R$ 87,135 milhões em caixa.

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O cenário, porém, não preocupa a diretoria. O Palmeiras prioriza o desempenho esportivo e a conquista de títulos em vez do lucro imediato. Por isso, o clube não pretende negociar seus principais jogadores nesta janela de transferências. Entre os nomes mais cobiçados pelo mercado estão os atacantes Flaco López e Allan.

Novas negociações, porém, não estão descartadas para a janela do fim do ano, quando o calendário do futebol nacional já estiver encerrado.

Principais fontes de receita do Palmeiras em 2026

1 . Receitas financeiras: R$ 114 milhões; 2 . Transmissão: R$ 106,104 milhões; 3 . Patrocínios e publicidade: R$ 109,14 milhões; 4 . Renda diversa: R$ 87,135 milhões; 5 . Sócio torcedor: 35,546 milhões; 6 . Bilheteria: R$ 24,712 milhões; 7 . Premiações: 16,428 milhões.

*Valores correspondem aos seis primeiros meses de 2026.

A presidenta Leila Pereira durante partida de ida entre Palmeiras e Fortaleza, válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2026 - (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

Sucesso em Copas pode ajudar o balanço

Uma das apostas do Palmeiras para equilibrar o caixa ao fim da temporada passa pelo desempenho nos torneios mata-mata. Até o momento, o clube já arrecadou R$ 21,35 milhões em premiações na Copa do Brasil e na Libertadores.

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A participação na quinta fase da Copa do Brasil rendeu ao Alviverde R$ 2 milhões, enquanto a classificação às oitavas de final, após eliminar o Jacuipense, garantiu outros R$ 3 milhões. Na Libertadores, o Palmeiras acumulou R$ 16,35 milhões em premiações, entre valores pela fase de grupos e vitórias na competição.

O desempenho nas competições de mata-mata pode ajudar o Palmeiras a reduzir o déficit acumulado, principalmente diante da ausência de receitas com venda de jogadores. Na última temporada, a equipe comandada por Abel Ferreira chegou à final da Libertadores, mas ficou com o vice-campeonato. Na Copa do Brasil, porém, foi eliminada nas oitavas de final pelo rival Corinthians.

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Um título da Copa do Brasil garantiria ao Palmeiras uma premiação total de R$ 96 milhões, enquanto a conquista da Libertadores renderia outros R$ 129 milhões.

Premiação Copa do Brasil

5ª fase (32 participantes): R$ 2 milhões

R$ 2 milhões Oitavas de final: R$ 3 milhões

R$ 3 milhões Quartas de final: R$ 4 milhões

R$ 4 milhões Semifinal: R$ 9 milhões

R$ 9 milhões Vice-campeão: R$ 34 milhões

R$ 34 milhões Campeão: R$ 78 milhões

*Da 5ª fase em diante, a premiação é igual para clubes das Séries A, B, C, D e demais participantes.

Premiação Libertadores

Fase de grupos: US$ 1 milhão + US$ 340 mil a cada vitória conquistada

US$ 1 milhão + US$ 340 mil a cada vitória conquistada Oitavas de final: US$ 1,25 milhão(R$ 6,45 milhões)

US$ 1,25 milhão(R$ 6,45 milhões) Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 8,77 milhões)

US$ 1,7 milhão (R$ 8,77 milhões) Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 11,87 milhões)

US$ 2,3 milhões (R$ 11,87 milhões) Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 36,12 milhões)

US$ 7 milhões (R$ 36,12 milhões) Campeão: US$ 25 milhões (R$ 129,06 milhões)

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