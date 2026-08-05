Dê suas notas: avalie os jogadores do Palmeiras na derrota para o Fortaleza Verdão avançou às quartas de final da Copa do Brasil com 5 a 3 no placar agregado

O Palmeiras foi derrotado pelo Fortaleza por 3 a 2 na Arena Pantanal, na noite desta quarta-feira (5), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A vitória por 3 a 0 no confronto de ida, porém, garantiu a classificação da equipe para a próxima fase da competição. Avalie o desempenho dos jogadores do Palmeiras na partida de hoje:

Como foi a partida entre Fortaleza e Palmeiras

Fortaleza larga em vantagem na Arena Pantanal

O primeiro tempo foi marcado por poucas chances de gol. Com a vantagem de 3 a 0 construída no jogo de ida, o Palmeiras adotou uma postura mais cautelosa, reduziu o ritmo da partida e valorizou a posse de bola.

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Em jogada individual, Miritello acertou um chute de fora da área e abriu o placar para o Fortaleza. A resposta do Palmeiras veio poucos minutos depois, quando Flaco López empatou a partida e marcou seu 16º gol na temporada. Nos acréscimos, Rodriguinho recolocou o Leão do Pici em vantagem e definiu o placar da etapa inicial em 2 a 1.

Palmeiras controla o ritmo, mas sofre gol no fim

O Palmeiras voltou para o segundo tempo com mais intensidade e passou a pressionar o Fortaleza no campo de defesa adversário. Pouco depois dos dez minutos, Abel Ferreira promoveu as entradas de Jhon Arias, Andreas Pereira e Ramón Sosa, tornando a equipe mais ofensiva.

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O empate veio em jogada de bola parada. Após cobrança na área, Murilo marcou de cabeça e deixou tudo igual. Nos minutos finais, Lucas Emanuel voltou a colocar o Fortaleza em vantagem. A equipe cearense pressionou em busca de mais um gol e chegou a ameaçar levar a decisão para os pênaltis, mas não conseguiu reverter a desvantagem construída pelo Palmeiras no jogo de ida e acabou eliminada pelo placar agregado.

Giay durante derrota do Palmeiras para o Fortaleza (Foto: Matheus De Oliveira Pego/Photo Premium/Folhapress

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