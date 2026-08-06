Abel assume culpa por derrota e exalta trabalho do Palmeiras: 'Elenco de 1,4 bi' Treinador lamenta resultado negativo e volta a elogiar projeto esportivo do clube: 'Exemplo de gestão'

Abel Ferreira abriu a entrevista coletiva assumindo a maior parte da responsabilidade pela derrota do Palmeiras para o Fortaleza por 3 a 2, na última quarta-feira (5), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

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O treinador afirmou que conseguiu concluir dois dos três objetivos traçados para o confronto, apesar de o elenco não ter demonstrado o nível de foco necessário em campo. Entre os pontos positivos, Abel destacou a rodagem do elenco e a possibilidade de avaliar fisicamente diferentes jogadores. Pelo lado negativo, citou a derrota, a primeira do Palmeiras em quatro partidas na competição eliminatória.

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- Muito sincero, acho que a responsabilidade é do treinador. Em primeiro lugar, agradecer aos torcedores mesmo na derrota. Nós sabemos da responsabilidade que é representar o Palmeiras. Sou o primeiro a dizer sempre: jogamos para ganhar. Hoje nós não entramos com a nossa competitividade ligada. Demos muito espaço ao adversário. Portanto, eu diria que a maior responsabilidade é minha. A verdade é que tínhamos três objetivos para esse jogo. O primeiro era ganhar, o segundo era rodar o elenco e o terceiro era ver o nível físico dos jogadores - afirmou Abel Ferreira.

Ao comentar o que o motiva após anos à frente do comando técnico do Palmeiras, Abel Ferreira foi direto: títulos. Com a conquista do Paulistão no início do ano, o português se tornou o treinador mais vitorioso da história do clube, com 11 taças, à frente de Oswaldo Brandão.

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A gestão responsável adotada nos últimos mandatos de Maurício Galiotte e Leila Pereira é, segundo Abel Ferreira, um dos fatores que explicam o êxito esportivo do clube, algo que também se reflete na valorização do elenco e da instituição.

- Ganhar títulos. Ganhar títulos, é isso que me motiva, por isso estou no Palmeiras e é isso que temos feito nos últimos anos.

- Se for comparar a valorização do elenco do Palmeiras, o elenco do Palmeiras hoje vale 1,4 bilhão de reais. Se for ver a equipe mais jovem que luta por títulos, é o Palmeiras, a mais jovem que está entre os seis primeiros (Brasileirão). O Palmeiras, como disse várias vezes, teve uma gestão muito responsável com Galiotte e ganhamos. Com Leila, temos uma gestão responsável e ganhamos também. - completou.

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Por fim, Abel voltou a destacar a estabilidade do projeto alviverde, que mantém o clube na disputa pelos principais títulos do calendário nacional. Na visão do treinador, o Palmeiras é uma referência para os adversários, tanto dentro de campo quanto fora dele.

- Estou em um clube com um projeto e que entra sempre para vencer em todas as competições que entramos. O Palmeiras deve ser um clube a se imitar (no futebol brasileiro). O Palmeiras é um exemplo de gestão - finalizou.

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Mesmo com a derrota na última quarta-feira, o Palmeiras avançou às quartas de final da Copa do Brasil graças à vitória por 3 a 0 no jogo de ida. Agora, a equipe retorna a São Paulo e inicia nesta quinta-feira a preparação para a partida contra o Internacional, pelo Brasileirão.

Abel Ferreira durante partida do Palmeiras (Foto: Walmir Cirne/AGIF/Folhapress)

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