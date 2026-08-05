Escalação: Palmeiras tem retorno da dupla Flaco-Roque na Copa do Brasil Alviverde venceu o duelo de ida por 3 a 0 no Nubank Parque

O Palmeiras definiu a escalação para o confronto com o Fortaleza, nesta quarta-feira (5), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Abel Ferreira optou por preservar parte dos titulares, enquanto outros jogadores sequer viajaram para Cuiabá e permaneceram em São Paulo para aprimorar a condição física.

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Flaco López e Vitor Roque formam a dupla de ataque titular pela primeira vez desde o retorno do futebol brasileiro após a pausa para a Copa do Mundo. Benedetti e Murilo, únicos zagueiros disponíveis entre os relacionados, compõem a defesa. Arthur ganha a vaga de Piquerez na lateral esquerda, enquanto Giay ocupa o lado direito.

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O meio de campo será formado por Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Riquelme e Felipe Anderson. Andreas Pereira, segundo jogador de linha com mais partidas na temporada, começa no banco de reservas, assim como Jhon Arias e Mauricio.

Com a vitória por 3 a 0 no jogo de ida, no Nubank Parque, o Palmeiras pode perder por até dois gols de diferença na Arena Pantanal para garantir a classificação às quartas de final da competição.

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Flaco López comemora gol marcado com a camisa do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF / Folhapress)

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Murilo, Benedetti e Arthur; Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Felipe Anderson e Riquelme; Flaco López e Vitor Roque.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Kaique, Andreas Pereira, Jhon Arias, Mauricio, Ramón Sosa, Piquerez, Miguel Bilong, Emiliano Martínez, Allan, Larson e Luis Pacheco

Desfalques

O Palmeiras tem seis desfalques para a partida. Jefté se recupera de cirurgia no joelho direito, enquanto Bruno Fuchs passou por procedimento após quadro de apendicite. Gustavo Gómez e Khellven tratam lesões na coxa direita, e Paulinho também está fora por um problema muscular no mesmo local. Barboza, por sua vez, será preservado devido a um trauma no pé.

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Escalação do Fortaleza

João Ricardo; Mailton, Gazal, Cardona e Fuentes; Pierre, Rodrigo e Lucas Sacha; Rodriguinho, Welliton e Mirtelo.

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X PALMEIRAS

Copa do Brasil - oitavas de final (volta)

📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de agosto de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), do SporTV (TV fechada), do Premiere (pay-per-view), e da Amazon Prime Vídeo (streaming)

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