Flamengo x Palmeiras: BAP detalha divergências com Leila e fala sobre relação entre os clubes Equipes voltaram a trocar acusações públicas nas últimas semanas

Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, conhecido como BAP, comentou as recentes divergências com Leila Pereira, mandatária do Palmeiras. Os embates fora de campo são alimentados pela rivalidade dentro das quatro linhas, com os dois clubes disputando os principais títulos do calendário nacional nos últimos anos.

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Em entrevista, BAP afirmou ter responsabilidade pela troca de acusações recentes entre as instituições, algo que, na visão dele, prejudica o desenvolvimento do futebol brasileiro. Para o dirigente, os clubes não precisam ser amigos, mas devem manter uma relação de respeito nos bastidores.

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- Flamengo e Palmeiras não precisam ser amigos, mas precisam sentar na mesa e discutir negócio como deve ser feito. Em relação à instituição, absolutamente nada contra. Ela não é culpada por tudo de ruim da relação, também tenho minha parte - afirmou BAP, em entrevista ao podcast Sports Market Makers.

Na visão de BAP, sua postura pública e nas negociações não muda de acordo com a pessoa que está do outro lado. O presidente do Flamengo atribuiu o atrito entre as partes a um "choque de realidades".

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- Eu não vou tratar quem é deselegante ou não tem respeito de uma forma diferente por ser mulher. Se me taca uma pedra, vou tacar uma pedra. Se quiser se vitimizar, espernear, pode fazer. Não muda nada para mim (...) Muitas vezes, você tem choques de personalidades, e eu acho que é isso - completou BAP.

A disputa de narrativas entre as partes ganhou um novo capítulo nos últimos dias após nota oficial do Palmeiras em defesa de sua posição diante das polêmicas de arbitragem na vitória sobre o Vitória. Em um trecho do documento, o clube cita o Flamengo, que também utilizou as redes sociais para se posicionar e criticar o rival.

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Antes da partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Fortaleza, Leila Pereira concedeu entrevista à TV Palmeiras e classificou como "ridícula" a postura do Flamengo em seu posicionamento oficial.

- Eu não entendi muito bem por que o Flamengo se intrometeu nesse assunto. O que nós estávamos questionando eram decisões referentes ao nosso jogador. Então, eu não entendi o porquê da nota deles. Será que a carapuça caiu? Pode ser, eu não sei, sinceramente, eu não entendi. E a coisa fica mais ridícula a partir do momento em que o Flamengo diz que o Palmeiras é o clube mais beneficiado. Eu acho isso de uma cara de pau absurda. Eu acho que eles esqueceram da final da Libertadores, o que aconteceu na final da Libertadores - disse.

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Leila Pereira, Samir Xaud (presidente da CBF) e Bap (Foto: Divulgação)

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