Barboza amplia lista de desfalques do Palmeiras para a Copa do Brasil O Verdão tem uma série de desfalques para o duelo contra o Leão

Alexander Barboza não viajou com a delegação do Palmeiras para a cidade de Cuiabá, onde enfrenta o Fortaleza, nesta quarta-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Com isso, Abel Ferreira tem pelo menos cinco desfalques confirmados para o confronto.

O defensor foi poupado pela comissão técnica e permanece em São Paulo. Com a vitória por 3 a 0 na ida, o Palmeiras mantém vantagem tranquila e joga por derrota por até dois gols para avançar à próxima fase.

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Além de Barboza, a comissão técnica do Palmeiras não terá dois zagueiros à disposição. Gustavo Gómez segue em tratamento de lesão no músculo da coxa direita, enquanto Bruno Fuchs ainda não foi liberado para realizar atividades físicas após cirurgia no apêndice. O lateral Jefté e o atacante Paulinho completam a lista de ausências.

A dupla de ataque Flaco López e Vitor Roque, por sua vez, viajou com a delegação e está disponível. Eles ainda não receberam oportunidades no time titular desde o retorno do futebol brasileiro após a pausa para a Copa do Mundo.

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A tendência é que Abel Ferreira escale uma equipe alternativa e poupe algumas peças. Entre os principais cotados, os meias Marlon Freitas e Andreas Pereira, jogadores de linha com maior número de partidas na atual temporada.

Abel Ferreira não contará com Barboza contra o Fortaleza (Foto: Vinícius Harfush/Lance!)

Palmeiras x Fortaleza

Fortaleza e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (5), a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

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Anteriormente, a equipe de Abel Ferreira venceu as duas partidas contra o Jacuipense, com um placar agregado de 7 a 1, ainda pela quinta fase da competição.

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