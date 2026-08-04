Barboza amplia lista de desfalques do Palmeiras para a Copa do Brasil
O Verdão tem uma série de desfalques para o duelo contra o Leão
Alexander Barboza não viajou com a delegação do Palmeiras para a cidade de Cuiabá, onde enfrenta o Fortaleza, nesta quarta-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Com isso, Abel Ferreira tem pelo menos cinco desfalques confirmados para o confronto.
O defensor foi poupado pela comissão técnica e permanece em São Paulo. Com a vitória por 3 a 0 na ida, o Palmeiras mantém vantagem tranquila e joga por derrota por até dois gols para avançar à próxima fase.
Além de Barboza, a comissão técnica do Palmeiras não terá dois zagueiros à disposição. Gustavo Gómez segue em tratamento de lesão no músculo da coxa direita, enquanto Bruno Fuchs ainda não foi liberado para realizar atividades físicas após cirurgia no apêndice. O lateral Jefté e o atacante Paulinho completam a lista de ausências.
A dupla de ataque Flaco López e Vitor Roque, por sua vez, viajou com a delegação e está disponível. Eles ainda não receberam oportunidades no time titular desde o retorno do futebol brasileiro após a pausa para a Copa do Mundo.
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A tendência é que Abel Ferreira escale uma equipe alternativa e poupe algumas peças. Entre os principais cotados, os meias Marlon Freitas e Andreas Pereira, jogadores de linha com maior número de partidas na atual temporada.
Palmeiras x Fortaleza
Fortaleza e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (5), a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.
Anteriormente, a equipe de Abel Ferreira venceu as duas partidas contra o Jacuipense, com um placar agregado de 7 a 1, ainda pela quinta fase da competição.
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