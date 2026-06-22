Elenco do Palmeiras dá sequência à reapresentação após período de férias Mais três jogadores se reapresentaram nesta segunda-feira (22); Verdão definiu o dia 24 como data oficial de retorno aos trabalhos

O elenco do Palmeiras continua em reapresentação após um período de cerca de três semanas de férias. A data oficial para o retorno de todo o grupo está marcada para quarta-feira (24), às 19h (de Brasília) mas alguns nomes da equipe de Abel Ferreira se juntaram a outros que já vinham trabalhando nesta segunda-feira (22), na Academia de Futebol.

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Já trabalhavam no centro de treinamento quatro jogadores: Benedetti, Vitor Roque, Paulinho e Jefté, este último passou por cirurgia no joelho direito há poucos dias. Já Bruno Fuchs, Felipe Anderson e Lucas Evangelista se juntaram a estes atletas hoje.

Desde que o clube deu férias ao elenco durante a Copa do Mundo, Vitor Roque foi o único que não descansou, já que se recuperava de cirurgia no tornozelo esquerdo e se prepara para ficar 100% no retorno após o Mundial.

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Além do camisa 9, Paulinho também teve uma programação diferente, já que trabalha para estar em sua melhor forma em um mês e conseguir atuar por mais tempo nos jogos do Palmeiras. O camisa 10 explicou que, inicialmente, precisaria desinflamar a perna, não trabalhar com carga e não fazer qualquer tipo de treinamento para, depois, fazer a reintrodução e voltar a jogar por mais de 45 minutos no segundo semestre. Assim como Benedetti, que também retornou antes para reajustar a forma física.

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Apesar das férias, os jogadores do Verdão receberam um cronograma de atividades remotas, prescritas pelo Núcleo de Saúde e Performance, já na reta final do período de descanso. O clube não divulgou se disputará amistosos durante a Copa do Mundo.

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(Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

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