Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Palmeiras veta ida de Luis Pacheco à Seleção Brasileira Sub-20 por pedido de Abel Ferreira

Volante é o único entre os cinco convocados do clube vetado

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
05/08/2026 17:59
Favorite o Lance! no Google
Luis Pacheco - Palmeiras
Luis Pacheco, jogador do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras vetou a apresentação de Luis Pacheco à Seleção Brasileira sub-20 para os amistosos contra a Bolívia, marcados para os dias 9 e 12 de agosto, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). O pedido partiu da comissão técnica de Abel Ferreira.

+ Luis Pacheco é convocado para a Seleção e mira espaço no profissional do Palmeiras

O volante, de 18 anos, foi o único entre os cinco jogadores do Palmeiras convocados a ter a liberação negada. O goleiro Kauan Lima, os meio-campistas Erick Belé e João Paulo, além do atacante Heittor, representarão o clube na lista do técnico Paulo Victor.

continua após a publicidade

A tendência é que Luis Pacheco ganhe mais minutos nas próximas partidas, já que Abel Ferreira deve preservar Marlon Freitas e Andreas Pereira diante da sequência de jogos. Além disso, Emiliano Martínez passou a ser utilizado como zagueiro em algumas oportunidades em razão da série de lesões no setor defensivo.

Luis Pacheco foi promovido ao elenco profissional do Palmeiras no início de 2025, sob o comando de Abel Ferreira. Em sua primeira temporada, disputou apenas duas partidas, ambas pelo Campeonato Brasileiro. Em 2026, o volante ampliou o espaço na equipe, entrou em campo em nove oportunidades e recebeu a primeira chance como titular na vitória sobre o Mirassol, pelo Campeonato Paulista.

continua após a publicidade
Luis Felipe Pacheco, meio-campista do Palmeiras
Luis Pacheco em partida pelas categorias de base do Palmeiras (Foto: Arquivo pessoal)

O volante integra a lista de 23 jogadores relacionados pelo Palmeiras para o duelo de volta contra o Fortaleza, nesta quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe comandada por Abel Ferreira venceu o primeiro jogo por 3 a 0, no Nubank Parque, e pode perder por até dois gols de diferença para garantir a classificação às quartas de final.

🟢 Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

🤑 Aposte em jogos do Brasileirão! Clique e saiba mais!
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Abel Ferreira em Vitória x Palmeiras

Palmeiras

Palmeiras encara Fortaleza com apenas dois zagueiros relacionados e diversas baixas

Há 6 horas
Leila Pereira não aprovou saída de Filipe Luís no Flamengo (Foto: Fabio Giannelli/Agif/Gazeta Press)

Palmeiras

Reforço no caixa na Copa do Brasil sustenta plano de Leila Pereira no Palmeiras

Há 7 horas
Roberto Carlos no sorteio da Copa do Mundo

Fora de Campo

Roberto Carlos se declara a rival do Palmeiras após polêmica

Há 11 horas
Alexander Barboza contra o Fortaleza

Palmeiras

Barboza amplia lista de desfalques do Palmeiras para a Copa do Brasil

Há 21 horas
Santos busca empate contra Chapecoense no final da segunda etapa (Foto: Reprodução Placar)

Fora de Campo

Sormani pede jogador do Palmeiras na Seleção: 'Vamos lamentar'

Há 22 horas
Abel Ferreira, treinador do Palmeiras

Palmeiras

Abel tem possibilidade de rodar elenco do Palmeiras após abrir vantagem na Copa do Brasil

Há 1 dia
Mais LANCE!
Leila Pereira durante homenagem ao técnico Abel Ferreira por ter alcançado neste ano o posto de treinador com mais títulos na história do Palmeiras.

Palmeiras fecha 1° semestre com déficit e aposta em títulos e vendas para balancear contas

João Costa pela seleção portuguesa

Cruzeiro encaminha contratação de atacante formado no Corinthians e no Palmeiras

Troféu da Copa do Brasil (Foto: Daniel Ramalho/Betano)

Classificados nas oitavas de final da Copa do Brasil faturam alta premiação

Treinamento do Palmeiras - escalação

Escalação: Palmeiras finaliza preparação e soma cinco desfalques para a Copa do Brasil

Mauricio, meia-atacante do Palmeiras

Palmeiras: STJD reduz punição de Mauricio a advertência

Lucho Acosta se lamenta durante jogo entre Fluminense e Vasco na Copa do Brasil

Copa do Brasil bate recorde negativo de gols na ida das oitavas de final

Arias comemora gol contra o Fortaleza em confronto da Copa do Brasil

Quem avança para as quartas de final da Copa do Brasil? Vote

Jorginho é perseguido por Andreas Pereira enquanto conduz a bola em Flamengo x Palmeiras, pelo Brasileirão

Tironi no Lance!: Palmeiras e Flamengo colocam futebol brasileiro sob suspeita

Arias passa pela marcação de Mailton no duelo entre Palmeiras e Fortaleza pela Copa do Brasil

Palmeiras reage aos desfalques com acertos no mercado de transferências

Gustavo Gómez comemora gol contra o Vitória (Foto: Vinicius Nunes/Agência F8/Gazeta Press

Palmeiras mantém conversas com Gómez e mira renovação a longo prazo

Carlos Miguel, jogador do Palmeiras em acao durante partida contra o Cruzeiro,

Carlos Miguel completa 50 jogos pelo Palmeiras e busca Weverton

onde assistir - Fortaleza x Palmeiras - Copa do Brasil

Fortaleza x Palmeiras: onde assistir e escalações do jogo pela Copa do Brasil

Paulinho ficou no banco de reservas em Palmeiras x Fortaleza

Paulinho tem lesão confirmada, e Palmeiras atualiza situação física de Gómez