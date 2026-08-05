Palmeiras veta ida de Luis Pacheco à Seleção Brasileira Sub-20 por pedido de Abel Ferreira Volante é o único entre os cinco convocados do clube vetado

O Palmeiras vetou a apresentação de Luis Pacheco à Seleção Brasileira sub-20 para os amistosos contra a Bolívia, marcados para os dias 9 e 12 de agosto, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). O pedido partiu da comissão técnica de Abel Ferreira.

+ Luis Pacheco é convocado para a Seleção e mira espaço no profissional do Palmeiras

O volante, de 18 anos, foi o único entre os cinco jogadores do Palmeiras convocados a ter a liberação negada. O goleiro Kauan Lima, os meio-campistas Erick Belé e João Paulo, além do atacante Heittor, representarão o clube na lista do técnico Paulo Victor.

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A tendência é que Luis Pacheco ganhe mais minutos nas próximas partidas, já que Abel Ferreira deve preservar Marlon Freitas e Andreas Pereira diante da sequência de jogos. Além disso, Emiliano Martínez passou a ser utilizado como zagueiro em algumas oportunidades em razão da série de lesões no setor defensivo.

Luis Pacheco foi promovido ao elenco profissional do Palmeiras no início de 2025, sob o comando de Abel Ferreira. Em sua primeira temporada, disputou apenas duas partidas, ambas pelo Campeonato Brasileiro. Em 2026, o volante ampliou o espaço na equipe, entrou em campo em nove oportunidades e recebeu a primeira chance como titular na vitória sobre o Mirassol, pelo Campeonato Paulista.

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Luis Pacheco em partida pelas categorias de base do Palmeiras (Foto: Arquivo pessoal)

O volante integra a lista de 23 jogadores relacionados pelo Palmeiras para o duelo de volta contra o Fortaleza, nesta quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe comandada por Abel Ferreira venceu o primeiro jogo por 3 a 0, no Nubank Parque, e pode perder por até dois gols de diferença para garantir a classificação às quartas de final.

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