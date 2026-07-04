Ex-Palmeiras, Thiago Martins elogia Messi e vê MLS mais perto das grandes ligas Zagueiro enxerga um grande crescimento da liga nos últimos anos

A chegada de Lionel Messi aos Estados Unidos transformou a MLS dentro e fora de campo. Um dos brasileiros que acompanha de perto essa transformação é Thiago Martins, zagueiro do New York City FC. Em entrevista ao Lance!. O jogador contou que a presença do craque argentino representa um divisor de águas para a competição, que vive um período de crescimento acelerado e de maior reconhecimento internacional.

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Na avaliação do defensor, a liga norte-americana já vinha evoluindo nos últimos anos, mas a contratação de grandes estrelas ajudou a ampliar a visibilidade do campeonato e atrair ainda mais atenção do mercado.

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— A vinda de grandes jogadores traz mais publicidade, mais marketing, mais visibilidade, e isso faz a liga crescer — afirmou Thiago Martins.

Thiago Martins em ação pelo NYC FC (Foto: Divulgação)

O brasileiro também destacou que a evolução da MLS não passa apenas pela chegada de atletas renomados. Segundo ele, os clubes mudaram a estratégia de mercado e passaram a investir também em jogadores jovens, pensando no desenvolvimento esportivo e financeiro da competição.

— Antes, muitas vezes os jogadores vinham para cá mais experientes. Agora os próprios clubes da MLS estão buscando novos talentos, jogadores mais jovens para trazer essa mescla com os mais experientes — explicou.

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Desde que chegou ao New York City FC, em 2022, Thiago afirma ter acompanhado de perto a evolução da liga e acredita que o projeto da MLS é se consolidar entre as principais competições do futebol mundial.

— Desde quando eu cheguei, cresceu muito, cresce todo ano. E dá para ver que eles querem e têm a possibilidade de ser uma das potências do mundo, com certeza — avaliou.

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Efeito Messi

Além de acompanhar a evolução da competição, Thiago também teve a oportunidade de enfrentar Messi em campo. O defensor não escondeu a admiração pelo camisa 10 argentino e destacou o privilégio de dividir o gramado com um dos maiores jogadores da história.

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— Eu falo que é gratificante saber que eu estou numa liga que me proporciona jogar contra grandes jogadores como ele. A visibilidade e tudo que eles trazem na bagagem consequentemente me ajuda muito. Mas é um cara fora do comum — disse.

— Dá para ver que eu fico imaginando como seria marcá-lo alguns anos atrás lá no Barcelona. Então, assim, tem que estar ligado o tempo inteiro, tem que ficar perto, não pode dar espaço, porque qualquer espacinho ele faz acontecer, Você não pode marcá-lo pensando que ele vai jogar o simples. Muitas vezes, o simples dele é fora do comum — concluiu Thiago Martins.

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Messi em ação no duelo entre Inter Miami e LAFC (Foto: Frederic J. Brown/AFP)

Copa do Mundo🤝 MLS

Nos Estados Unidos desde 2022, Thiago acompanha de perto toda a alteração do clima envolvendo futebol no país, principalmente em 2026, com os EUA recebendo a Copa do Mundo. Na visão do zagueiro, o torneio tem potencial para acelerar o crescimento do futebol local, aumentar o interesse do público e consolidar a MLS como uma das ligas em ascensão.

Para o defensor, o impacto da competição vai muito além dos jogos e deve deixar um legado importante para o esporte no país.

— O pessoal daqui está vendo o quão grande o futebol pode se tornar aqui dentro — afirmou Martins.

Na avaliação do brasileiro, a realização da Copa do Mundo tende a ampliar a visibilidade do futebol no país e, naturalmente, atrair novos torcedores e fortalecer ainda mais os investimentos no esporte, que vive um momento de expansão nos últimos anos.

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Taça da Copa do Mundo (Foto: Timothy A. CLARY/ AFP)

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