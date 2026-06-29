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Paraguai elimina Alemanha e tira primeiro adversário do 'caminho impossível'

Paraguai superou a Alemanha nos pênaltis nesta segunda-feira

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 20:56
Atualizado há 1 minutos
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Paraguai abriu o placar sobre a Alemanha (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

O Paraguai ainda nem havia entrado em campo pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 quando uma imagem começou a ganhar força nas redes sociais. A montagem mostrava um caminho considerado "impossível" até a decisão do Mundial, com uma sequência de adversários de peso: Alemanha, França, Holanda, Espanha e, na final, Brasil ou Argentina.

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    Tratada inicialmente como uma brincadeira entre torcedores, a publicação voltou a viralizar nesta segunda-feira (29). O motivo foi o primeiro obstáculo da projeção ter sido superado: a classificação paraguaia sobre a Alemanha, na primeira grande zebra da fase eliminatória do torneio.

    O retorno dos alemães ao mata-mata de uma Copa do Mundo após mais de uma década durou menos do que a torcida esperava. No Boston Stadium, o Paraguai eliminou a tetracampeã mundial nos pênaltis por 4 a 3, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. Enciso abriu o placar para os sul-americanos, Havertz deixou tudo igual para a Alemanha e Canales converteu a cobrança decisiva para colocar os paraguaios nas quartas de final pela quinta vez em sua história.

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    A classificação fez a montagem voltar a circular nas redes sociais. Na imagem, a Alemanha aparece como o primeiro rival do Paraguai no mata-mata, exatamente como aconteceu. A partir daí, o chaveamento projetado coloca a França nas quartas de final, a Holanda na semifinal e a Espanha na decisão do lado da chave, antes de um possível encontro com Brasil ou Argentina na grande final.

    Embora o restante do caminho ainda dependa dos resultados do torneio, o fato de o primeiro desafio da projeção ter se confirmado alimentou as brincadeiras entre torcedores.

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    Veja imagem que originou a repercussão

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    Próximo adversário do Paraguai na Copa do Mundo

    Se quiser manter vivo o sonho de disputar sua primeira final de Copa do Mundo, o Paraguai terá agora outro gigante pela frente. A seleção aguarda a definição do confronto entre França e Suécia, duelo que ocorre nesta terça-feira (30), para seguir tentando transformar o que começou como um meme em uma campanha histórica.

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    Orlando Gill comemora classificação do Paraguai na Copa (Imagem: FRANCK FIFE / AFP)

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