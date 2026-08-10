Palmeiras busca aliar desempenho e lucro no duelo mais disputado da Libertadores Alviverde encara o Cerro Porteño, na próxima quarta-feira (12), pela 19ª vez na história da competição continental

Palmeiras e Cerro Porteño protagonizam o duelo entre equipes de países diferentes mais disputado da história da Libertadores. Ao todo, os clubes se enfrentaram 18 vezes na competição, incluindo dois confrontos em 2026, ainda pela fase de grupos.

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As equipes foram sorteadas no mesmo grupo em seis edições, sendo três delas nas últimas quatro temporadas. Além disso, também se enfrentaram nas oitavas de final em 2018 e 2022, já sob o comando de Abel Ferreira. Em ambas as ocasiões, o Alviverde garantiu a classificação.

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Ao todo, o Palmeiras soma dez vitórias contra o rival paraguaio, cinco empates e apenas três derrotas. Na atual edição da Libertadores, no entanto, não conseguiu vencer o Cerro Porteño. Como mandante, perdeu por 1 a 0. Já no Paraguai, empatou por 1 a 1, com gol do colombiano Jhon Arias.

Classificação auxilia o caixa do Palmeiras

A participação do Palmeiras na Libertadores de 2026 já rendeu R$ 16,35 milhões em premiações. O valor inclui a classificação às oitavas de final, a participação na fase de grupos e as vitórias conquistadas, que renderam R$ 1,75 milhão cada.

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Eliminar o Cerro Porteño, por sua vez, garantirá mais R$ 9 milhões ao Palmeiras, fora o dinheiro que entrará com bilheteria. Mesmo com défict de mais de R$ 100 milhões na primeira metade do ano, o clube segue priorizando o desempenho esportivo ao lucro.

Entre as principais apostas estão justamente as receitas provenientes das classificações nas competições e da venda de jogadores do elenco, mas apenas na janela de dezembro, ao fim do calendário nacional. Na atual janela, inclusive, a diretoria alviverde recusou propostas por Flaco López e Allan que, somadas, chegavam a cerca de R$ 250 milhões.

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Premiação Libertadores

Fase de grupos: US$ 1 milhão + US$ 340 mil a cada vitória conquistada

US$ 1 milhão + US$ 340 mil a cada vitória conquistada Oitavas de final: US$ 1,25 milhão(R$ 6,45 milhões)

US$ 1,25 milhão(R$ 6,45 milhões) Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 8,77 milhões)

US$ 1,7 milhão (R$ 8,77 milhões) Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 11,87 milhões)

US$ 2,3 milhões (R$ 11,87 milhões) Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 36,12 milhões)

US$ 7 milhões (R$ 36,12 milhões) Campeão: US$ 25 milhões (R$ 129,06 milhões)

Duelo entre Palmeiras e Cerro Porteño em duelo pela Libertadores 2026 (Foto: Leco Viana/Thenews2/Folhapress)

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