Jogadores do Palmeiras participam de coletivo na Academia; Vitor Roque segue cronograma Camisa 9 segue cronograma na parte interna e também no gramado; saiba como foi a atividade deste sábado

O Palmeiras deu sequência à intertemporada na manhã deste sábado (27), na Academia de Futebol. Os jogadores foram divididos em dois times de 11 atletas e realizaram um coletivo de 45 minutos com as dimensões totais do gramado.

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O atacante Vitor Roque, que realizou cirurgia no tornozelo esquerdo no começo de maio, cumpriu cronograma na parte interna e também no campo, sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance. Assim como nos últimos dias, Crias do Sub-20 completaram as atividades.

O técnico Abel Ferreira ainda não retornou ao clube e, portanto, outros membros da comissão técnica têm realizado os treinamentos com o elenco alviverde. O Verdão volta a treinar na manhã deste domingo (28) em seu centro de treinamento.

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O próximo jogo oficial será no dia 23 de julho, às 21h30 (de Brasília), contra o Coritiba, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 19ª rodada da competição nacional.O Alviverde é o atual líder da competição nacional, com 41 pontos. Além disso, está nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, nas quais enfrentará, respectivamente, Cerro Porteño-POR e Fortaleza.

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Elenco do Palmeiras passou por exames durante a semana

Após se reapresentarem na noite de quarta-feira (24), os jogadores Palmeiras deram início aos trabalhos da intertemporada na manhã desta quinta (25), na Academia de Futebol. O grupo estava em jejum desde a noite anterior para passar por exames cardiológicos e laboratoriais em parceria com o Hospital Sírio-Libanês, além de avaliações funcionais e biomecânicas com o Núcleo de Saúde e Performance.

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