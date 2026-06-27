Cristiano decepciona, e Portugal terá algoz do Brasil no mata-mata da Copa
Atacante passou em branco pela segunda vez nesta edição de Mundial e viu o VAR "salvar" chance perdida na segunda etapa
MIAMI, FL (EUA) - Cristiano passou longe de uma atuação inspirada e viu Portugal empatar com a Colômbia na noite deste sábado (27), resultado que deixou a seleção europeia na segunda colocação do Grupo K. Classificada ao mata-mata, a equipe comandada por Roberto Martínez terá pela frente a Croácia, algoz do Brasil na última Copa do Mundo.
🧮Simulador do Lance!: veja terceiros, cruzamentos e o caminho da Copa
Em um Hard Rock Stadium tomado pelo amarelo colombiano, o camisa 7 encontrou ambiente hostil antes mesmo do apito inicial, sendo vaiado sempre que aparecia em destaque no telão. O clima, no entanto, perdeu força com o início da partida, quando a torcida passou a se concentrar no apoio à seleção em campo.
Diferente da goleada sobre o Uzbequistão, quando marcou duas vezes, Cristiano Ronaldo deixou o gramado sem balançar as redes. Sem o brilho de outras noites, viu escapar a chance de liderar Portugal a uma vitória que garantiria a ponta do grupo e de reduzir a distância para Messi, artilheiro da Copa com cinco gols, em mais um capítulo da rivalidade entre os dois.
Ronaldo permaneceu em campo durante os 90 minutos, com apenas uma finalização ao gol em cobrança de falta sem perigo. Foram dois impedimentos assinalados e oito perdas de posse. O atacante não completou nenhum drible, apesar das 35 ações com bola.
Na defesa, porém, encontrou seus raros momentos de contribuição: venceu dois duelos contra colombianos e somou três recuperações de bola, em lampejos de presença mais ativa longe da área adversária.
O resultado fez com que Portugal encerrasse a fase de grupos com cinco pontos, somando uma vitória e dois empates, e tenha a Croácia, semifinalista da última Copa, como adversária no mata-mata. A segunda colocação no Grupo K colocou Cristiano Ronaldo e Messi em lados opostos da chave e manteve a possibilidade de um novo encontro entre os dois no principal palco do futebol mundial.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
VAR salva Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo invadiu a área nos primeiros minutos do segundo tempo após passe de João Félix e teve uma das melhores chances da partida para alterar o placar, que insistia em permanecer inalterado apesar das oportunidades criadas - principalmente pelo lado colombiano.
O chute cruzado do atacante passou rente à trave do gol defendido por Vargas, em clara oportunidade desperdiçada. O VAR, porém, interveio para anular o lance por impedimento, "salvando" o camisa 7 da frustração do gol invalidado.
Portugal evita derrota no apagar das luzes
Já nos acréscimos da partida, Luis Díaz cobrou escanteio curto para Quintero, que cruzou para a segunda trave. Davinson Sánchez, responsável por neutralizar em diversas ocasiões as investidas ofensivas de Cristiano Ronaldo, apareceu bem e testou firme para o gol. O delírio foi imediato no Hard Rock Stadium, seguido por um balde de água fria.
Um detalhe, ou melhor, um dedão, separou a Colômbia da vitória, já que o gol foi anulado por impedimento após revisão do VAR. O lance freou momentaneamente a empolgação da equipe de Néstor Lorenzo, mas não tirou a liderança da chave, objetivo inicial.
🔥 MELHOR PALPITE: Aposte em Vini Jr. para marcar a qualquer altura em Brasil x Japão @2.71
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.