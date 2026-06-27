Cristiano decepciona, e Portugal terá algoz do Brasil no mata-mata da Copa Atacante passou em branco pela segunda vez nesta edição de Mundial e viu o VAR "salvar" chance perdida na segunda etapa

MIAMI, FL (EUA) - Cristiano passou longe de uma atuação inspirada e viu Portugal empatar com a Colômbia na noite deste sábado (27), resultado que deixou a seleção europeia na segunda colocação do Grupo K. Classificada ao mata-mata, a equipe comandada por Roberto Martínez terá pela frente a Croácia, algoz do Brasil na última Copa do Mundo.

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Em um Hard Rock Stadium tomado pelo amarelo colombiano, o camisa 7 encontrou ambiente hostil antes mesmo do apito inicial, sendo vaiado sempre que aparecia em destaque no telão. O clima, no entanto, perdeu força com o início da partida, quando a torcida passou a se concentrar no apoio à seleção em campo.

Diferente da goleada sobre o Uzbequistão, quando marcou duas vezes, Cristiano Ronaldo deixou o gramado sem balançar as redes. Sem o brilho de outras noites, viu escapar a chance de liderar Portugal a uma vitória que garantiria a ponta do grupo e de reduzir a distância para Messi, artilheiro da Copa com cinco gols, em mais um capítulo da rivalidade entre os dois.

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Ronaldo permaneceu em campo durante os 90 minutos, com apenas uma finalização ao gol em cobrança de falta sem perigo. Foram dois impedimentos assinalados e oito perdas de posse. O atacante não completou nenhum drible, apesar das 35 ações com bola.

Na defesa, porém, encontrou seus raros momentos de contribuição: venceu dois duelos contra colombianos e somou três recuperações de bola, em lampejos de presença mais ativa longe da área adversária.

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O resultado fez com que Portugal encerrasse a fase de grupos com cinco pontos, somando uma vitória e dois empates, e tenha a Croácia, semifinalista da última Copa, como adversária no mata-mata. A segunda colocação no Grupo K colocou Cristiano Ronaldo e Messi em lados opostos da chave e manteve a possibilidade de um novo encontro entre os dois no principal palco do futebol mundial.

Cristiano Ronaldo em ação durante confronto entre Colômbia x Portugal, pela Copa do Mundo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

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VAR salva Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo invadiu a área nos primeiros minutos do segundo tempo após passe de João Félix e teve uma das melhores chances da partida para alterar o placar, que insistia em permanecer inalterado apesar das oportunidades criadas - principalmente pelo lado colombiano.

O chute cruzado do atacante passou rente à trave do gol defendido por Vargas, em clara oportunidade desperdiçada. O VAR, porém, interveio para anular o lance por impedimento, "salvando" o camisa 7 da frustração do gol invalidado.

Portugal evita derrota no apagar das luzes

Já nos acréscimos da partida, Luis Díaz cobrou escanteio curto para Quintero, que cruzou para a segunda trave. Davinson Sánchez, responsável por neutralizar em diversas ocasiões as investidas ofensivas de Cristiano Ronaldo, apareceu bem e testou firme para o gol. O delírio foi imediato no Hard Rock Stadium, seguido por um balde de água fria.

Um detalhe, ou melhor, um dedão, separou a Colômbia da vitória, já que o gol foi anulado por impedimento após revisão do VAR. O lance freou momentaneamente a empolgação da equipe de Néstor Lorenzo, mas não tirou a liderança da chave, objetivo inicial.

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