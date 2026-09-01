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Abel Ferreira é denunciado pelo STJD por chute em microfone; veja possível gancho

Situação aconteceu durante o confronto entre Mirassol x Palmeiras, no domingo (30), pelo Brasileirão

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
01/09/2026 13:28
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Abel Ferreira
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

Os dois pontos que o Palmeiras deixou de conquistar diante do Mirassol na noite deste domingo (30), no empate por 1 a 1 pela 25ª rodada do Brasileirão, não deve ser o único problema do clube nesta rodada. Isso porque o técnico Abel Ferreira foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por ter chutado o microfone da imprensa que ficava na área técnica.

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Com isso, o português foi denunciado pelo STJD por "conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva", como prevê o artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), e pode pegar até seis jogos de gancho como punição.

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O julgamento ainda não tem data marcada. Dessa forma, o técnico do Palmeiras deve ter condições de comandar o time nesta quarta-feira (2), contra o Santos, na Vila Belmiro, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Vale lembrar que o primeiro confronto terminou com vitória alviverde por 3 a 0.

Em abril, Abel Ferreira recebeu oito jogos de suspensão por duas condenações que teve. Após o Palmeiras recorrer, o Tribunal reduziu para sete jogos para o treinador cumprir dentro do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o português recebeu seis jogos de gancho pelo cartão vermelho que recebeu no clássico contra o São Paulo, e outras duas partidas em razão da expulsão contra o Fluminense.

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Abel Ferreira chuta microfone em Mirassol x Palmeiras
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