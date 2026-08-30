Mauricio celebra boa fase, mas lamenta empate do Palmeiras: 'Trocaria o gol pelo resultado positivo' Camisa 18 do Palmeiras marcou o único gol da equipe nesta 25ª rodada do Brasileirão

Mauricio mais uma vez foi decisivo em uma partida do Palmeiras. Na noite deste domingo (30), diante do Mirassol, buscou o gol de empate que garantiu um ponto ao Verdão nesta 25ª rodada do Brasileirão. E os números do meia-atacante dispararam no último mês, ou seja, após a Copa do Mundo.

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Se na primeira metade do ano o camisa 18 havia marcado quatro gols, depois da Copa, em um mês, Mauricio já fez mais sete. O gol desta noite, no entanto, o jogador afirma que trocaria por uma vitória nesta reta final de Brasileirão em que Palmeiras e Flamengo disputam rodada a rodada a taça do torneio.

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- Estou muito feliz por esse momento que estou vivendo. É a minha temporada com mais gols na carreira, com 12 gols, então isso é fruto de muito trabalho, de muita dedicação. Agradeço aos companheiros também, pois nada se constrói sozinho e sim no coletivo. Fico feliz por mais um gol, mas eu trocaria esse gol pelo resultado positivo - disse o jogador, após a partida.

Mauricio sabe da importância de não perder pontos no Nacional, mas também acredita que o time não pode tirar o foco das outras competições que disputa. O time está nas quartas de final da Libertadores e também na Copa do Brasil.

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Na competição nacional, conquistou um ótimo resultado diante do Santos, quando venceu o primeiro jogo por 3 a 0 e, agora, disputará a segunda partida na quarta-feira (2), na Vila Belmiro. Vale lembrar que o Verdão pode até perder por dois gols de diferença que ainda avançará no torneio.

- Estamos disputando as três competições lá em cima. E, é claro, não era o resultado que a gente queria e nem esperava... no decorrer do jogo eles tiveram um cruzamento ali e foram felizes, mas esse empatamos. Agora é também pensar no jogo da volta contra o Santos, que é de muita importância e, no final de semana que vem, voltar a ganhar no Brasileiro - finalizou Mauricio.

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(Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)



