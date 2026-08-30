Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Mauricio celebra boa fase, mas lamenta empate do Palmeiras: 'Trocaria o gol pelo resultado positivo'

Camisa 18 do Palmeiras marcou o único gol da equipe nesta 25ª rodada do Brasileirão

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
30/08/2026 21:16
Favorite o Lance! no Google
Mauricio comemora gol marcado pelo Palmeiras
Mauricio comemora gol marcado pelo Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Mauricio mais uma vez foi decisivo em uma partida do Palmeiras. Na noite deste domingo (30), diante do Mirassol, buscou o gol de empate que garantiu um ponto ao Verdão nesta 25ª rodada do Brasileirão. E os números do meia-atacante dispararam no último mês, ou seja, após a Copa do Mundo.

➡️ Palmeiras empata com o Mirassol e vê distância na liderança do Brasileirão diminuir

Se na primeira metade do ano o camisa 18 havia marcado quatro gols, depois da Copa, em um mês, Mauricio já fez mais sete. O gol desta noite, no entanto, o jogador afirma que trocaria por uma vitória nesta reta final de Brasileirão em que Palmeiras e Flamengo disputam rodada a rodada a taça do torneio.

continua após a publicidade

- Estou muito feliz por esse momento que estou vivendo. É a minha temporada com mais gols na carreira, com 12 gols, então isso é fruto de muito trabalho, de muita dedicação. Agradeço aos companheiros também, pois nada se constrói sozinho e sim no coletivo. Fico feliz por mais um gol, mas eu trocaria esse gol pelo resultado positivo - disse o jogador, após a partida.

Mauricio sabe da importância de não perder pontos no Nacional, mas também acredita que o time não pode tirar o foco das outras competições que disputa. O time está nas quartas de final da Libertadores e também na Copa do Brasil.

continua após a publicidade

Na competição nacional, conquistou um ótimo resultado diante do Santos, quando venceu o primeiro jogo por 3 a 0 e, agora, disputará a segunda partida na quarta-feira (2), na Vila Belmiro. Vale lembrar que o Verdão pode até perder por dois gols de diferença que ainda avançará no torneio.

- Estamos disputando as três competições lá em cima. E, é claro, não era o resultado que a gente queria e nem esperava... no decorrer do jogo eles tiveram um cruzamento ali e foram felizes, mas esse empatamos. Agora é também pensar no jogo da volta contra o Santos, que é de muita importância e, no final de semana que vem, voltar a ganhar no Brasileiro - finalizou Mauricio.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Mauricio, jogador do Palmeiras
(Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)


Tudo sobre
Sugerida para você!
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

Palmeiras

Abel diz que Palmeiras precisa 'produzir mais', critica arbitragem e cita desgaste do elenco

Há 1 minuto
Mauricio, jogador do Palmeiras

Palmeiras

Dê suas notas: avalie a atuação do Palmeiras no empate com o Mirassol

Há 1 hora
Nadine Bastos analisou polêmica de arbitragem em Mirassol x Palmeiras

Fora de Campo

Nadine Bastos dá veredito sobre polêmica em Mirassol x Palmeiras

Há 1 hora
Palmeiras x Mirassol

Futebol Nacional

Palmeiras empata com o Mirassol e vê distância na liderança do Brasileirão diminuir

Há 1 hora
Giay em ação no confronto entre Mirassol e Palmeiras

Fora de Campo

Decisão da arbitragem em Mirassol x Palmeiras gera revolta: 'Vergonha'

Há 1 hora
Palmeiras e Mirassol se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro

Palmeiras

Veja gols em Mirassol x Palmeiras: Maurício marca

Há 2 horas
Mais LANCE!
Neymar, atacante do Santos

Neymar coloca pressão no Palmeiras antes da Copa do Brasil: 'A responsabilidade é deles'

Abel Ferreira em Palmeiras x Internacional

Com baixas no time, Abel muda a escalação do Palmeiras para pegar o Mirassol

Jogadores de Mirassol x Palmeiras em disputa de bola

Como assistir Mirassol x Palmeiras no Prime Vídeo?

Abel Ferreira e Rafael Guanaes no confronto

Em momentos opostos, Abel Ferreira e Guanaes travam novo duelo

Abel Ferreira no banco de reservas

Veja a provável escalação do Palmeiras contra o Mirassol

Kaique em treino pelo Palmeiras

Palmeiras anuncia saída de goleiro para clube europeu

Arte Mirassol x Palmeiras

Mirassol x Palmeiras: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Palmeiras x Mirassol no Allianz pelo Brasileirão.

Em busca da manutenção da liderança, Palmeiras desafia retrospecto equilibrado contra Mirassol

Erick Belé comemora gol marcado no primeiro jogo do Brasileirão sub-20

Palmeiras vence o Vasco fora de casa e sai na frente na final do Brasileirão Sub-20

Paulinho, atacante do Palmeiras

Paulinho sofre nova lesão e acumula histórico de problemas físicos no Palmeiras

Bruno Arleu de Araújo

Copa do Brasil: veja os árbitros dos jogos de volta das quartas

Paulinho durante treinamento na Academia de Futebol

Paulinho sofre nova lesão muscular e vira desfalque no Palmeiras contra o Mirassol

Vasco e Palmeiras começam a definir nesta sexta-feira (28) quem fica com o título brasileiro sub-20

Vasco x Palmeiras: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão sub-20