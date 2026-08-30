Bahia x Palmeiras: onde assistir ao jogo do Brasileirão Feminino As equipes se enfrentam pelas quartas de final do Brasileirão Feminino

Bahia e Palmeiras se enfrentam nesta segunda-feira (31), às 21h30 (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino 2026. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, TV Brasil e N Sports.

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Ficha do jogo BAH PAL Quartas de Final Brasileirão Feminino Data e Hora segunda-feira, 31 de agosto de 2026, às 21h30 (de Brasília) Local Arena Fonte Nova, em Salvador (BA) Árbitro Thayslane de Melo Costa (SE) Assistentes Vanessa Santos Azevedo (SE) e Aline Risso (SC) Var Adriano Milczvski (PR) Onde assistir

As Mulheres de Aço encerraram a primeira fase na sexta posição com 29 pontos e buscam fazer valer o mando de campo para construir uma vantagem no duelo. Sob o comando de Felipe Freitas, a equipe tenta repetir a postura defensiva consistente do duelo na fase de grupos, quando segurou o placar zerado diante das paulistas na própria Fonte Nova.

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Já o Palmeiras avançou em terceiro lugar com 36 pontos e chega amparado por uma invencibilidade de 12 partidas na competição. A equipe comandada pela técnica Rosana Augusto conta com nomes de peso no ataque, como Bia Zaneratto, Gláucia e Tainá Maranhão, buscando levar um bom resultado para decidir a vaga na Arena Barueri. Quem avançar enfrentará o vencedor de Corinthians x Cruzeiro na semifinal.

Tudo sobre a partida entre Bahia x Palmeiras (onde assistir, horário, escalações e arbitragem):

✅ FICHA TÉCNICA

Bahia 🆚 Palmeiras

Brasileirão Feminino 2026 – Quartas de Final (Jogo de Ida)

📆 Data e horário: segunda-feira, 31 de agosto de 2026, às 21h30 (de Brasília).

📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

👁️ Onde assistir: SporTV, TV Brasil e N Sports.

🕴️ Árbitra: Thayslane de Melo Costa (SE).

🚩 Assistentes: Vanessa Santos Azevedo (SE) e Aline Risso (SC).

📺 VAR: Adriano Milczvski (PR).

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⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟦🟥 Bahia (Técnico: Felipe Freitas)

Yanne Lopes; Ángela Gómez, Mila Santos, Aila Santana e Carol Martins; Tchula, Raquel, Dan Nunes e Wendy Rosa; Cássia e Roqueline.

🟢⚪ Palmeiras (Técnica: Rosana Augusto)

Kate Tapia; Ana Guzmán, Poliana, Patrícia Meldaner e Raíssa Bahia; Andressinha, Ingryd Lima e Rhay Coutinho; Bia Zaneratto, Gláucia e Tainá Maranhão.

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Bahia e Palmeiras enfrentam pelas quartas de final do Brasileirão Feminino (Foto: Arte/Lance!)

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