Palmeiras empata com o Mirassol e vê distância na liderança do Brasileirão diminuir
Time da casa abriu o marcador com Eduardo, mas viu Mauricio buscar o empate para o Verdão
O Palmeiras tropeçou nesta 25ª rodada do Campeonato Brasileiro e viu a distância na ponta da tabela de classificação diminuir. O time de Abel Ferreira empatou com o Mirassol por 1 a 1, na noite deste domingo (30), no Estádio Campos Maia, com gols de Eduardo e Mauricio.
Com o resultado, o Verdão foi a 51 pontos, quatro a mais que o vice-líder Flamengo, que tem um jogo a menos na competição. O Mirassol, por sua vez, chegou a 27 e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento neste momento.
Primeiro tempo com pouca criatividade
Sem alguns titulares em razão de lesão, o técnico Abel Ferreira mudou o time e escalou sua equipe com dois zagueiros, já que Barboza foi preservado. Jogando em casa, o Mirassol tentou pressionar o Palmeiras, mas não tinha muito sucesso em suas investidas, já que Carlos Miguel pouco trabalhou. Do lado alviverde, também pouca criatividade e chance de mostrar o motivo de ser o líder da competição. Apesar das boas aparições de Flaco López na frente, o argentino não conseguiu estufar as redes e, com isso, o duelo terminou sem gols na primeira etapa.
Gols no segundo tempo
Na volta do intervalo, não demorou para o Mirassol abrir o marcador diante de sua torcida. Aos 5 minutos, Igor Formiga cruzou com perfeição e encontrou Eduardo na área, entre os zagueiros do Palmeiras, para subir e cabecear no canto. Dois minutos depois, os donos da casa ampliaram com Bruno Santos, mas o jogador estava em posição irregular e viu seu tento ser anulado.
O Palmeiras foi acordar só aos 29 minutos. Giay recebeu na ponta direita e cruzou com perfeição para a área. Gustavo Gómez desviou e Mauricio completou para dentro. Aos 35, pênalti marcado para o Mirassol, que após checagem no VAR foi corretamente anulado. Nos acréscimos, aos 53, Arthur cometeu a segunda falta perigosa e acabou expulso.
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Aos 35 minutos do segundo tempo, Fernandinho partiu em velocidade, invadiu a área e caiu após Giay tirar a bola. O árbitro marcou pênalti, mas ao revisar o lance no VAR, anulou a marcação.
Deu aula 🏅
Eduardo apareceu como principal elemento do Mirassol. Autor do gol, é também o artilheiro do time no na temporada, com sete bolas na rede. Foi importante contra o líder do campeonato e merece o destaque, apesar do empate.
Ficou abaixo 📉
O Palmeiras não parecia precisar da vitória. Apático e sem criatividade, o time de Abel Ferreira pecou nas chances de finalizações que teve, principalmente com o artilheiro Flaco López. Vitor Roque, mais uma vez, também abaixo do esperado. O ataque alviverde pouco funcionou para vencer, mas ao menos Mauricio conseguiu um gol de empate.
✅ Ficha técnica
MIRASSOL 🆚 PALMEIRAS
Campeonato Brasileiro - 25ª Rodada
📆 Data e horário: sábado, 30 de agosto de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP)
🥅 Gols: Eduardo, 5'/2°T (1-0); Mauricio, 29'/2°T (1-1)
🟨 Cartões amarelos: Denílson e Neto Moura (MIR) e Arthur (PAL)
🟥 Cartões vermelhos: Arthur (PAL)
MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Denílson, Neto Moura (Japa) e Eduardo (Gustavo Cazonatti); Alesson (Fernandinho), Bruno Santos (André Luis) e Gustavo Mosquito.
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Giay, Murilo, Gómez e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Felipe Anderson (Khellven); Mauricio (Heittor), Flaco López e Vitor Roque (Lucas Evangelista).
🟨 Arbitragem
🟨 Árbitro: João Vítor Gobi (SP)
🚩 Assistentes: Evandro de Melo Lima (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)
🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
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