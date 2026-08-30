Palmeiras empata com o Mirassol e vê distância na liderança do Brasileirão diminuir Time da casa abriu o marcador com Eduardo, mas viu Mauricio buscar o empate para o Verdão

O Palmeiras tropeçou nesta 25ª rodada do Campeonato Brasileiro e viu a distância na ponta da tabela de classificação diminuir. O time de Abel Ferreira empatou com o Mirassol por 1 a 1, na noite deste domingo (30), no Estádio Campos Maia, com gols de Eduardo e Mauricio.

Com o resultado, o Verdão foi a 51 pontos, quatro a mais que o vice-líder Flamengo, que tem um jogo a menos na competição. O Mirassol, por sua vez, chegou a 27 e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento neste momento.

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Primeiro tempo com pouca criatividade

Sem alguns titulares em razão de lesão, o técnico Abel Ferreira mudou o time e escalou sua equipe com dois zagueiros, já que Barboza foi preservado. Jogando em casa, o Mirassol tentou pressionar o Palmeiras, mas não tinha muito sucesso em suas investidas, já que Carlos Miguel pouco trabalhou. Do lado alviverde, também pouca criatividade e chance de mostrar o motivo de ser o líder da competição. Apesar das boas aparições de Flaco López na frente, o argentino não conseguiu estufar as redes e, com isso, o duelo terminou sem gols na primeira etapa.

Gols no segundo tempo

Na volta do intervalo, não demorou para o Mirassol abrir o marcador diante de sua torcida. Aos 5 minutos, Igor Formiga cruzou com perfeição e encontrou Eduardo na área, entre os zagueiros do Palmeiras, para subir e cabecear no canto. Dois minutos depois, os donos da casa ampliaram com Bruno Santos, mas o jogador estava em posição irregular e viu seu tento ser anulado.

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O Palmeiras foi acordar só aos 29 minutos. Giay recebeu na ponta direita e cruzou com perfeição para a área. Gustavo Gómez desviou e Mauricio completou para dentro. Aos 35, pênalti marcado para o Mirassol, que após checagem no VAR foi corretamente anulado. Nos acréscimos, aos 53, Arthur cometeu a segunda falta perigosa e acabou expulso.

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Foto: Alex Pelicer/Ag. F8/Folhapress

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Aos 35 minutos do segundo tempo, Fernandinho partiu em velocidade, invadiu a área e caiu após Giay tirar a bola. O árbitro marcou pênalti, mas ao revisar o lance no VAR, anulou a marcação.

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Deu aula 🏅

Eduardo apareceu como principal elemento do Mirassol. Autor do gol, é também o artilheiro do time no na temporada, com sete bolas na rede. Foi importante contra o líder do campeonato e merece o destaque, apesar do empate.

Ficou abaixo 📉

O Palmeiras não parecia precisar da vitória. Apático e sem criatividade, o time de Abel Ferreira pecou nas chances de finalizações que teve, principalmente com o artilheiro Flaco López. Vitor Roque, mais uma vez, também abaixo do esperado. O ataque alviverde pouco funcionou para vencer, mas ao menos Mauricio conseguiu um gol de empate.

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✅ Ficha técnica

MIRASSOL 🆚 PALMEIRAS

Campeonato Brasileiro - 25ª Rodada

📆 Data e horário: sábado, 30 de agosto de 2026, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP)

🥅 Gols: Eduardo, 5'/2°T (1-0); Mauricio, 29'/2°T (1-1)

🟨 Cartões amarelos: Denílson e Neto Moura (MIR) e Arthur (PAL)

🟥 Cartões vermelhos: Arthur (PAL)

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Denílson, Neto Moura (Japa) e Eduardo (Gustavo Cazonatti); Alesson (Fernandinho), Bruno Santos (André Luis) e Gustavo Mosquito.

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PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Giay, Murilo, Gómez e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Felipe Anderson (Khellven); Mauricio (Heittor), Flaco López e Vitor Roque (Lucas Evangelista).

🟨 Arbitragem

🟨 Árbitro: João Vítor Gobi (SP)

🚩 Assistentes: Evandro de Melo Lima (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)