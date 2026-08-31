Fase de Maurício, do Palmeiras, surpreende europeus: 'Intocável' Jogador soma sete gols em dez jogos após a Copa do Mundo

A grande fase de Maurício com a camisa do Palmeiras ganhou destaque na imprensa europeia. O jornal espanhol "Diario AS" exaltou o momento vivido pelo jogador e o classificou como uma peça "intocável" para Abel Ferreira, especialmente após a sequência de atuações e gols desde seu retorno da Copa do Mundo.

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Na publicação, o periódico espanhol destacou a importância que Maurício passou a ter no elenco em um momento decisivo da temporada. Segundo o Diario AS, o Palmeiras recebeu sondagens pelo jogador durante a janela de transferências, mas optou por mantê-lo no grupo diante do protagonismo conquistado nos últimos meses.

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O jornal também ressaltou os números recentes do atleta. Desde que retornou da Copa do Mundo, Maurício marcou sete gols em dez partidas, incluindo o gol anotado no empate contra o Mirassol pelo Brasileirão. O desempenho transformou o jogador em uma das surpresas positivas da equipe no segundo turno da temporada.

Diario AS destaca protagonismo no Palmeiras

A análise do jornal espanhol aponta que Maurício cresceu dentro do elenco em meio a um período de ausências importantes no setor ofensivo. Com problemas envolvendo Vitor Roque, Flaco López e Paulinho, o jogador ganhou espaço e passou a responder com participações decisivas.

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O momento também despertou interesse fora do Brasil. Segundo o Diario AS, o Palmeiras rejeitou uma proposta inicial da Atalanta em junho. A posição do clube, de acordo com o jornal, foi manter o atleta no elenco para a reta mais importante da temporada.

Maurício comemorando gol no duelo entre Palmeiras e Mirassol (Foto: Reprodução/Palmeiras)

A publicação classificou Maurício como uma das peças fundamentais do esquema de Abel Ferreira e destacou que sua importância aumentou após o retorno da Copa do Mundo. Para o periódico, o jogador se tornou uma alternativa cada vez mais decisiva dentro de um elenco que busca títulos nas principais competições da temporada.

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O próprio Maurício comentou o momento após marcar contra o Mirassol e relacionou a sequência de gols ao trabalho realizado durante o ano. O jogador também destacou a participação dos companheiros no desempenho individual.

– Estou muito grato a Deus e muito feliz com o momento que estou vivendo. Esta é a temporada com o maior número de gols da minha carreira, com 12. Isso é resultado de muito trabalho duro e dedicação. Também agradeço aos meus companheiros de equipe, porque nada se constrói sozinho, tudo se constrói coletivamente. Estou muito feliz por mais um gol, mas trocaria esse gol por um resultado positivo.

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Maurício soma sete gols em dez jogos após a Copa do Mundo

O principal ponto destacado pelo Diario AS é a transformação de Maurício em uma das referências do Palmeiras no período mais recente da temporada. Os sete gols em dez jogos após a Copa do Mundo ajudaram a consolidar o espaço do jogador na equipe de Abel Ferreira.

A marca contra o Mirassol elevou para 12 o número de gols do atleta na temporada, o maior registro de sua carreira. O desempenho ofensivo é um dos fatores apontados pelo jornal espanhol para explicar a decisão do Palmeiras de resistir ao interesse do mercado.

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Na avaliação da publicação, Maurício deixou de ser apenas mais uma opção do elenco e passou a ocupar um papel central no planejamento do clube para os próximos compromissos. A sequência de atuações também colocou seu nome no radar europeu, embora o Palmeiras tenha decidido mantê-lo pelo menos para a continuidade da temporada.

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