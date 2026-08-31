Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Fase de Maurício, do Palmeiras, surpreende europeus: 'Intocável'

Jogador soma sete gols em dez jogos após a Copa do Mundo

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
31/08/2026 11:40
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Maurício comemorando gol no duelo entre Palmeiras e Mirassol
Maurício comemorando gol no duelo entre Palmeiras e Mirassol (Foto: Reprodução/Palmeiras)

A grande fase de Maurício com a camisa do Palmeiras ganhou destaque na imprensa europeia. O jornal espanhol "Diario AS" exaltou o momento vivido pelo jogador e o classificou como uma peça "intocável" para Abel Ferreira, especialmente após a sequência de atuações e gols desde seu retorno da Copa do Mundo.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Na publicação, o periódico espanhol destacou a importância que Maurício passou a ter no elenco em um momento decisivo da temporada. Segundo o Diario AS, o Palmeiras recebeu sondagens pelo jogador durante a janela de transferências, mas optou por mantê-lo no grupo diante do protagonismo conquistado nos últimos meses.

continua após a publicidade

O jornal também ressaltou os números recentes do atleta. Desde que retornou da Copa do Mundo, Maurício marcou sete gols em dez partidas, incluindo o gol anotado no empate contra o Mirassol pelo Brasileirão. O desempenho transformou o jogador em uma das surpresas positivas da equipe no segundo turno da temporada.

Diario AS destaca protagonismo no Palmeiras

A análise do jornal espanhol aponta que Maurício cresceu dentro do elenco em meio a um período de ausências importantes no setor ofensivo. Com problemas envolvendo Vitor Roque, Flaco López e Paulinho, o jogador ganhou espaço e passou a responder com participações decisivas.

continua após a publicidade

O momento também despertou interesse fora do Brasil. Segundo o Diario AS, o Palmeiras rejeitou uma proposta inicial da Atalanta em junho. A posição do clube, de acordo com o jornal, foi manter o atleta no elenco para a reta mais importante da temporada.

Maurício comemorando gol no duelo entre Palmeiras e Mirassol
Maurício comemorando gol no duelo entre Palmeiras e Mirassol (Foto: Reprodução/Palmeiras)

A publicação classificou Maurício como uma das peças fundamentais do esquema de Abel Ferreira e destacou que sua importância aumentou após o retorno da Copa do Mundo. Para o periódico, o jogador se tornou uma alternativa cada vez mais decisiva dentro de um elenco que busca títulos nas principais competições da temporada.

continua após a publicidade

O próprio Maurício comentou o momento após marcar contra o Mirassol e relacionou a sequência de gols ao trabalho realizado durante o ano. O jogador também destacou a participação dos companheiros no desempenho individual.

– Estou muito grato a Deus e muito feliz com o momento que estou vivendo. Esta é a temporada com o maior número de gols da minha carreira, com 12. Isso é resultado de muito trabalho duro e dedicação. Também agradeço aos meus companheiros de equipe, porque nada se constrói sozinho, tudo se constrói coletivamente. Estou muito feliz por mais um gol, mas trocaria esse gol por um resultado positivo.

continua após a publicidade

Maurício soma sete gols em dez jogos após a Copa do Mundo

O principal ponto destacado pelo Diario AS é a transformação de Maurício em uma das referências do Palmeiras no período mais recente da temporada. Os sete gols em dez jogos após a Copa do Mundo ajudaram a consolidar o espaço do jogador na equipe de Abel Ferreira.

A marca contra o Mirassol elevou para 12 o número de gols do atleta na temporada, o maior registro de sua carreira. O desempenho ofensivo é um dos fatores apontados pelo jornal espanhol para explicar a decisão do Palmeiras de resistir ao interesse do mercado.

continua após a publicidade

Na avaliação da publicação, Maurício deixou de ser apenas mais uma opção do elenco e passou a ocupar um papel central no planejamento do clube para os próximos compromissos. A sequência de atuações também colocou seu nome no radar europeu, embora o Palmeiras tenha decidido mantê-lo pelo menos para a continuidade da temporada.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Gabriel Mec em ação pelo Grêmio contra o Flamengo pelo Brasileirão

Futebol Internacional

Contratação de joia brasileira encanta europeus: 'Mágico'

Há 2 minutos
Messi cai no choro após virada histórica da Argentina sobre o Egito

Fora de Campo

Brasileiros enlouquecem com aposentadoria de Messi da Argentina: 'Nunca mais'

Há 2 minutos
Messi chora após derrota da Argentina para a Espanha na Copa do Mundo

Futebol Internacional

Lionel Messi anuncia aposentadoria da seleção argentina

Há 49 minutos
Gabriel Jesus celebra gol marcado pelo Arsenal contra a Inter de Milão

Futebol Internacional

Gabriel Jesus chega em Barcelona e revela: 'Muito feliz'

Há 1 hora
Filipe Luís durante o jogo entre Monaco e Olympique Marseille, pela Ligue 1

Futebol Internacional

Filipe Luís supera marca de lenda e relembra Flamengo x PSG

Há 1 hora
Ex-atacante revela frustração pessoal durante carreira (Foto: Celso Pupo/Fotoarena/Folhapress)

Fora de Campo

Ex-Vasco quebra silêncio em episódio com Icardi e ex-esposa

Há 1 hora
Mais LANCE!
Allan assina contrato como novo reforço do Manchester City

Allan se declara ao Palmeiras e é anunciado pelo Manchester City

Barcola apresentado pelo Liverpool como o novo reforço

Liverpool anuncia a contratação de Barcola por cerca de R$ 860 milhões

Anunciado pelo City, europeus reagem a chegada de Allan, ex-Palmeiras (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Palmeiras se despede de Allan, que agita torcedores do Manchester City nas redes

O Arsenal venceu o Coventry City por 3 a 0 pela estreia da Premier League

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (31/08/2026)

Gabriel Martinelli comemora vitória contra Atlético de Madrid, pela Champions League

Arsenal acerta venda de Gabriel Martinelli para o futebol saudita

Filipe Luis em Mônaco x Marseille pela Ligue 1

Com golaço, Mônaco de Filipe Luís vence e assume liderança da Ligue 1

Jorge Sampaoli comanda treino no Talleres ao lado de membros da comissão técnica

Ex-Flamengo, Sampaoli é demitido de clube argentino após 2 meses

Gabriel Mec comemora gol marcado pelo Grêmio sobre o Corinthians, no Brasileirão

Joia do Grêmio acerta saída do Brasil para jogar no Porto

Mbappé comemora gol marcado pelo Real Madrid diante do Málaga com Alexander-Arnold

Vini Jr passa em branco, mas Real Madrid goleia o Málaga na La Liga

Jogadores do Chelsea comemoram gol de Cole Palmer sobre o Brighton, pela Premier League

Sob olhar de Ancelotti, João Pedro marca e Chelsea vence o Brighton

Messi comemora um de seus gols na vitória do Inter Miami

ANÁLISE: Messi transforma goleada em regressiva rumo ao milésimo gol

Gabriel Jesus comemora gol pelo Arsenal contra a Inter de Milão, pela Champions League

Como Gabriel Jesus pode funcionar no ataque do Barcelona?

Gonzalo Plata é recepcionado em Moscou com o karavai

Ex-Flamengo, Plata chega à Rússia e é recebido com 'karavai'; entenda