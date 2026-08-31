Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Atitude de Abel Ferreira em jogo do Palmeiras chama atenção

Com o empate, Palmeiras vê Flamengo mais próximo na tabela

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
31/08/2026 09:12
Atualizado há 2 minutos
Favorite o Lance! no Google
Atitude de Abel Ferreira em jogo do Palmeiras repercute nas redes sociais (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)
Atitude de Abel Ferreira em jogo do Palmeiras repercute nas redes sociais (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

Palmeiras e Mirassol ficaram no empate por 1 a 1, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol. O duelo foi válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante a partida, uma atitude de Abel Ferreira chamou a atenção dos torcedores alviverdes, que criticaram o treinador.

Em um momento de estresse e reclamação, o comandante do time da capital chutou um microfone de transmissão, saiu da área técnica e invadiu o campo.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Manifestação de Abel Ferreira durante jogo do Palmeiras chama atenção

Como foi o confronto em Mirassol?

Sem alguns titulares por lesão, o técnico Abel Ferreira modificou a equipe e escalou o time com dois zagueiros, pois Barboza foi preservado. Jogando em casa, o Mirassol tentou pressionar o Palmeiras, mas pouco teve sucesso em suas investidas, já que Carlos Miguel praticamente não trabalhou. Do lado alviverde, também havia pouca criatividade e poucas chances de mostrar o motivo de ser líder da competição. Apesar das boas aparições de Flaco López na frente, o argentino não conseguiu estufar as redes e o duelo terminou sem gols no primeiro tempo.

➡️Facincani faz alerta ao Palmeiras: 'Flamengo não entrega campeonato'

Na volta do intervalo, o Mirassol abriu o marcador diante da sua torcida. Aos 5 minutos, Igor Formiga cruzou com perfeição e encontrou Eduardo na área, entre os zagueiros do Palmeiras, para subir e cabecear no canto. Dois minutos depois, os donos da casa ampliaram com Bruno Santos, mas o jogador estava em posição irregular e teve o gol anulado.

continua após a publicidade

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção.
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Duelo entre Mirassol e Palmeiras terminou empatado (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
Duelo entre Mirassol e Palmeiras terminou empatado (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Anunciado pelo City, europeus reagem a chegada de Allan, ex-Palmeiras (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Palmeiras

Palmeiras se despede de Allan, que agita torcedores do Manchester City nas redes

Há 11 minutos
Jogadores de Flamengo e Botafogo no clássico no Maracanã

Fora de Campo

Torcedores do Botafogo cobram erro de arbitragem contra o Flamengo

Há 14 minutos
Renyer Oliveira, ex-Santos, foi contratado pelo Azuriz

Fora de Campo

Saiba quem é Renyer, ex-Santos alvo de operação da Polícia

Há 1 hora
Anthony Valencia fazendo embaixadinha em treino pré jogo

Flamengo

Novo reforço do Flamengo chama atenção em desembarque: 'Já teve'

Há 1 hora
Santos posta provocação ao Corinthians nas redes sociais (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Santos bate Corinthians e manda recado: 'Modo silencioso'

Há 1 hora
David na zona mista do Vasco apos vitoria contra o Palmeiras

Fora de Campo

Atacante do Vasco é alvo de operação da Polícia Civil

Há 2 horas
Mais LANCE!
Facincani durante live no Youtube após Mirassol e Palmeiras

Facincani faz alerta ao Palmeiras: 'Flamengo não entrega campeonato'

Nadine Bastos analisou polêmica de arbitragem em Mirassol x Palmeiras

Nadine Bastos dá veredito sobre polêmica em Mirassol x Palmeiras

Giay em ação no confronto entre Mirassol e Palmeiras

Decisão da arbitragem em Mirassol x Palmeiras gera revolta: 'Vergonha'

Fernando Diniz na beira do campo em Corinthians e Santos, pelo Campeonato Brasileiro

Torcida do Corinthians manda recado a Diniz após derrota

Wilton Pereira Sampaio durante Corinthians e Santos

Wilton Pereira vira assunto em Corinthians x Santos: 'Inacreditável'

PC Oliveira analisa polémica da arbitragem de Santos e Remo pela Copa do Brasil

PC Oliveira dá veredito sobre polêmica em Flamengo x Botafogo

Luiz Araújo em ação durante Flamengo e Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro

Lance de Luiz Araújo chama atenção em Flamengo x Botafogo: 'Piada'

Arthur Cabral marcando o gol anulado em Flamengo e Botafogo

Gol anulado em Flamengo x Botafogo divide opiniões: 'Vergonha'

Zico em partida do Kashima Antlers

Ídolo do Flamengo revela torcida pelo Vasco na Copa do Brasil: 'Vou torcer sempre'

Adson lamentando gol perdido em Vasco e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro

Gol perdido em Vasco x Cruzeiro gera revolta: 'Muito mal'

Tchê Tchê marcou o primeiro gol da partida entre Vasco e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro

Veja gols em Vasco x Cruzeiro: Tchê Tchê, Lucas Freitas e David marcam

Daronco apitando São Paulo e Bragantino pelo Campeonato Brasileiro

Decisão de Daronco divide opiniões em São Paulo x Bragantino: 'Perdido'

A líbero Natinha, durante treino do Praia Clube para a final da Superliga Feminina de Vôlei

Namorado de Natinha 'comemora' dispensa da Seleção Brasileira