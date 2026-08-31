Atitude de Abel Ferreira em jogo do Palmeiras chama atenção Com o empate, Palmeiras vê Flamengo mais próximo na tabela

Palmeiras e Mirassol ficaram no empate por 1 a 1, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol. O duelo foi válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante a partida, uma atitude de Abel Ferreira chamou a atenção dos torcedores alviverdes, que criticaram o treinador.

Em um momento de estresse e reclamação, o comandante do time da capital chutou um microfone de transmissão, saiu da área técnica e invadiu o campo.

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Manifestação de Abel Ferreira durante jogo do Palmeiras chama atenção

Como foi o confronto em Mirassol?

Sem alguns titulares por lesão, o técnico Abel Ferreira modificou a equipe e escalou o time com dois zagueiros, pois Barboza foi preservado. Jogando em casa, o Mirassol tentou pressionar o Palmeiras, mas pouco teve sucesso em suas investidas, já que Carlos Miguel praticamente não trabalhou. Do lado alviverde, também havia pouca criatividade e poucas chances de mostrar o motivo de ser líder da competição. Apesar das boas aparições de Flaco López na frente, o argentino não conseguiu estufar as redes e o duelo terminou sem gols no primeiro tempo.

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Na volta do intervalo, o Mirassol abriu o marcador diante da sua torcida. Aos 5 minutos, Igor Formiga cruzou com perfeição e encontrou Eduardo na área, entre os zagueiros do Palmeiras, para subir e cabecear no canto. Dois minutos depois, os donos da casa ampliaram com Bruno Santos, mas o jogador estava em posição irregular e teve o gol anulado.

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