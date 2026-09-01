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Mattos critica Abel Ferreira e Palmeiras: 'Destemperado'

Confronto terminou empatado em 1 a 1 no Maião

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
01/09/2026 11:25
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Abel Ferreira se irrita em Mirassol x Palmeiras (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)
Abel Ferreira se irrita em Mirassol x Palmeiras (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

Durante o programa Uol News Esporte, Rodrigo Mattos criticou a postura de Abel Ferreira durante o confronto entre Mirassol e Palmeiras. O técnico chutou um microfone de campo que estava próximo à sua área técnica como forma de protesto e irritação por uma decisão de arbitragem na partida.

O comentarista destacou que o posicionamento da diretoria alviverde com o atual comandante é incorreto. Mattos defendeu que Abel deve responder a essa atitude como qualquer outro gesto de indisciplina.

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Temperamento ruim do comandante alviverde?

Rodrigo Mattos destacou que não compreende o temperamento descontrolado de Abel Ferreira nos jogos recentes do Palmeiras:

- Eu não entendo exatamente por que incomoda fazer jornalismo e apurar para saber se vai ter denúncia ou não vai ter denúncia. Para mim é incompreensível. Talvez o que deveria incomodar é o técnico continuar tendo esse comportamento destemperado. Ele já estava muito irritado, fazendo reclamações recorrentes ali em volta do campo, e em determinado momento foi lá e chutou o microfone. O problema é que o comportamento do Abel é diferente. Não tem nenhum paralelo com outros técnicos. Quantos técnicos chutaram o microfone no último ano? - questionou o comentarista.

Para completar sua fala, o jornalista evidenciou o posicionamento ruim da diretoria do Palmeiras em relação aos episódios de Abel Ferreira:

- Sempre quando vem essa defesa incondicional do Palmeiras sobre o Abel, me parece, sabe, quando os pais, a criança só faz bagunça na escola, e aí os pais vão lá, e o diretor, a professora explica, olha isso aqui que ele aprontou, e o pai vai lá e defende o filho mesmo assim, e passa a mão na cabeça. É isso que parece - criticou Mattos.

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Abel Ferreira chuta microfone em Mirassol x Palmeiras
Abel Ferreira chuta microfone em Mirassol x Palmeiras (Foto: Reprodução/Prime Vídeo)

Episódio de Abel Ferreira em Mirassol x Palmeiras

No empate em 1 a 1 entre Mirassol e Palmeiras, no último domingo (30), pelo Campeonato Brasileiro, Abel Ferreira protagonizou uma cena de irritação à beira do campo. O técnico se revoltou com decisões da arbitragem durante a partida e, em determinado momento, chutou um dos microfones das equipes de transmissão que estava próximo ao gramado.

A atitude foi registrada pelas câmeras e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais. O episódio ocorreu após uma série de reclamações do português, que recebeu cartão amarelo durante a partida.

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A atitude, porém, pode trazer consequências para Abel. A Procuradoria do STJD decidiu denunciar o treinador com base no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva.

A punição prevista varia de um a seis jogos de suspensão. O Palmeiras demonstrou insatisfação com a possibilidade de nova penalidade, argumentando que o lance foi visto pela arbitragem durante a partida e que nem o VAR nem o quarto árbitro recomendaram a expulsão do técnico.

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