imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Abel Ferreira é expulso após vitória do Palmeiras e será desfalque no Brasileirão

Treinador cumprirá suspensão automática na próxima rodada, quando o Alviverde visita o Vasco no Rio de Janeiro

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 26/02/2026
00:09
Atualizado há 2 minutos
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
imagem cameraAbel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, foi expulso ao término da vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, na Arena Barueri, após reclamar de decisões da equipe de arbitragem comandada por Felipe Fernandes de Lima.

+ Palmeiras vence o Fluminense e mantém a liderança do Brasileirão

Com isso, Abel cumprirá suspensão automática na próxima rodada e não estará à beira do gramado na partida diante do Vasco, no dia 12 de março, no Rio de Janeiro. Esta é a segunda expulsão do treinador em pouco menos de um mês, após receber dois cartões amarelos no clássico contra o Corinthians.

Dentro de campo, o Palmeiras derrotou o Fluminense e retomou a liderança do Campeonato Brasileiro. A equipe possui os mesmos dez pontos do rival São Paulo, mas leva vantagem no saldo de gols: sete contra quatro.

Vitor Roque, em cobrança de pênalti, abriu o placar antes dos dez minutos de partida. Na sequência, Allan ampliou o marcador após bela jogada individual pelo lado direito do ataque. Pouco antes dos acréscimos da primeira etapa, Lucho Acosta descontou para o Fluminense.

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (1º), quando recebe o São Paulo, a partir das 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela semifinal do Campeonato Paulista.

+ Abel projeta Palmeiras mais robusto e agradece empenho de Leila Pereira no mercado de transferências

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, foi expulso após o término da partida contra o Fluminense, disputada na Arena Barueri, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Marco Miatelo / Código 19 / Gazeta Press)
