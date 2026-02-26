Abel Ferreira é expulso após vitória do Palmeiras e será desfalque no Brasileirão
Treinador cumprirá suspensão automática na próxima rodada, quando o Alviverde visita o Vasco no Rio de Janeiro
- Matéria
- Mais Notícias
O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, foi expulso ao término da vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, na Arena Barueri, após reclamar de decisões da equipe de arbitragem comandada por Felipe Fernandes de Lima.
+ Palmeiras vence o Fluminense e mantém a liderança do Brasileirão
Com isso, Abel cumprirá suspensão automática na próxima rodada e não estará à beira do gramado na partida diante do Vasco, no dia 12 de março, no Rio de Janeiro. Esta é a segunda expulsão do treinador em pouco menos de um mês, após receber dois cartões amarelos no clássico contra o Corinthians.
Dentro de campo, o Palmeiras derrotou o Fluminense e retomou a liderança do Campeonato Brasileiro. A equipe possui os mesmos dez pontos do rival São Paulo, mas leva vantagem no saldo de gols: sete contra quatro.
Vitor Roque, em cobrança de pênalti, abriu o placar antes dos dez minutos de partida. Na sequência, Allan ampliou o marcador após bela jogada individual pelo lado direito do ataque. Pouco antes dos acréscimos da primeira etapa, Lucho Acosta descontou para o Fluminense.
O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (1º), quando recebe o São Paulo, a partir das 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela semifinal do Campeonato Paulista.
+ Abel projeta Palmeiras mais robusto e agradece empenho de Leila Pereira no mercado de transferências
➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
➡️ Aposte na vitória do Palmeiras sobre o São Paulo no Paulistão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias