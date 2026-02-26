O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, foi expulso ao término da vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, na Arena Barueri, após reclamar de decisões da equipe de arbitragem comandada por Felipe Fernandes de Lima.

Com isso, Abel cumprirá suspensão automática na próxima rodada e não estará à beira do gramado na partida diante do Vasco, no dia 12 de março, no Rio de Janeiro. Esta é a segunda expulsão do treinador em pouco menos de um mês, após receber dois cartões amarelos no clássico contra o Corinthians.

Dentro de campo, o Palmeiras derrotou o Fluminense e retomou a liderança do Campeonato Brasileiro. A equipe possui os mesmos dez pontos do rival São Paulo, mas leva vantagem no saldo de gols: sete contra quatro.

Vitor Roque, em cobrança de pênalti, abriu o placar antes dos dez minutos de partida. Na sequência, Allan ampliou o marcador após bela jogada individual pelo lado direito do ataque. Pouco antes dos acréscimos da primeira etapa, Lucho Acosta descontou para o Fluminense.

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (1º), quando recebe o São Paulo, a partir das 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela semifinal do Campeonato Paulista.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, foi expulso após o término da partida contra o Fluminense, disputada na Arena Barueri, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Marco Miatelo / Código 19 / Gazeta Press)

