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Cobrado por Abel, Vitor Roque tenta recuperar ritmo e vê números no Palmeiras despencarem

Tigrinho não conseguiu recuperar o bom futebol desde que passou por cirurgia no tornozelo esquerdo

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
31/08/2026 13:27
Atualizado há 1 minutos
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Vitor Roque, centroavante do Palmeiras
Vitor Roque não vive um bom momento no Palmeiras (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

"Não está em boa forma". Essas foram as palavras do técnico Abel Ferreira neste domingo (30) para se referir ao momento de Vitor Roque no Palmeiras. O camisa 9 retomou a vaga de titular do time após se recuperar de cirurgia no tornozelo esquerdo, realizada em maio, mas não tem feito jus ao posto conquistado.

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O Tigrinho tem grandes expectativas no clube, mas desde que foi contratado, em fevereiro de 2025, vive momentos de instabilidade que mesclam fases goleadoras com vários jogos de jejum. Foi assim quando chegou ao Verdão e precisou de 12 partidas para balançar as redes e, recentemente, passou pelos mesmos 12 jogos sem marcar até fazer um gol de pênalti contra o Vasco, no último dia 23.

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– É muito difícil voltar de uma cirurgia, dois, três meses parado, em busca de ritmo – disse Vitor Roque, depois da partida contra os paraguaios, no Nubank Parque, pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores, no dia 12 de agosto.

Apesar de ter passado por cirurgia, Vitor Roque é visto como uma das principais esperanças ofensivas do Palmeiras, que ainda briga por três taças nesta temporada: é líder do Brasileirão e está nas quartas de final da Copa do Brasil e da Libertadores. Portanto, Abel Ferreira reforçou a necessidade de poder contar com seu centroavante em melhor nível.

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– É preciso que os nossos jogadores estejam em boa forma, que o Vitor Roque recupere a forma. Não está em boa forma, isso é notório, é um jogador de quem precisamos muito. A parte física, sabemos que tem interferência no estilo de jogo. Infelizmente, nesse jogo tivemos algumas ausências. Futebol não é só competência, é preciso um pouco de sorte. Vamos ver se ninguém mais se lesiona – disse o português.

Os números de Vitor Roque despencaram nesta temporada. Em 2025, foram 56 partidas pelo Verdão, sendo 46 como titular, com 20 gols e cinco assistências, formando a dupla mais letal do futebol nacional naquele ano: a "Flaco-Roque". Em 2026, o cenário mudou. Até o momento foram 29 partidas, sendo 18 como titular, e apenas sete gols e uma assistência.

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Números de Vitor Roque pelo Palmeiras

2026

29 jogos (18 titular)
7 gols
1 assistência
186 mins p/ participar de gol
1.8 finalizações por jogo (0.8 no gol)
43% de pontaria no chute
20% de conversão de chances claras
0.5 passes decisivos por jogo

2025

56 jogos (46 titular)
20 gols
5 assistências
153 mins p/ participar de gol
2.3 finalizações por jogo (1.0 no gol)
42% de pontaria no chute
50% de conversão de chances claras
0.9 passes decisivos por jogo

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*Os dados acima são do Sofascore

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Vitor Roque, centroavante do Palmeiras
Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress


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