Abel diz que Palmeiras precisa 'produzir mais', critica arbitragem e cita desgaste do elenco Treinador sabe que os jogadores podem fazer mais dentro de campo; veja a avaliação do português

O técnico Abel Ferreira foi claro em sua entrevista coletiva após o empate por 1 a 1 entre Palmeiras e Mirassol, na noite deste domingo (30), pelo Brasileirão: o time precisa produzir mais. O treinador português acredita que não tenha faltado entrega de seus jogadores, mas também ponderou que existe um grande desgaste físico neste momento da temporada.

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- O adversário se preparou muito bem para o nosso jogo. Teve uma semana inteira para trabalhar e estava fisicamente mais fresco. Houve muita transpiração da nossa equipe, mas dois ou três jogadores muito abaixo do nível técnico. Esses componentes físicos muitas vezes se refletem nas ações técnicas - disse Abel Ferreira.

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- O Palmeiras tem que produzir mais e porque não produziu mais? Não treinei ninguém de maneira diferente dos outros. Mas esses componentes físicos, não há dúvidas que minha equipe lutou e transpirou, mas se fizermos uma análise individual, podemos dizer: este jogador pode dar mais, este está dentro do nível - continuou o português.

Questionado se vai brigar fortemente pelos três títulos que ainda estão em disputa nesta reta final, Abel Ferreira confirmou que sim. E lembrou que já venceram o Paulistão no início de 2026.

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- O primeiro título da temporada já conquistamos, que foi o Paulista. Estamos lutando pelos outros três e vamos até o fim com todas as nossas forças, com sacrifício e com raça. É isso que nós vamos fazer acrescentou - afirmou.

Abel critica arbitragem da partida

- Em um jogo como este, faltando quatro meses para o fim do campeonato e com o Mirassol lutando para não cair, queremos os melhores árbitros. É inacreditável que o Felipe Anderson leve uma gravata e nem falta seja marcada. No início do jogo, houve uma falta no Marlon Freitas que ele não marcou e também não deu cartão amarelo. Depois expulsa o Arthur. Se segue um critério, que siga durante todo o jogo. Isso depois que provoca essa agitação no banco das duas equipes. E nesse tipo de jogo precisamos ter os árbitros mais preparados. Esse senhor eu conheço, ele apita no Paulistão e, na minha opinião, no Brasil tem muitos árbitros melhores para esse tipo de competição - disse Abel Ferreira.

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Desgastes físicos atrapalham o Palmeiras

O Palmeiras vem sofrendo com desgastes de seus jogadores nesta altura da temporada. Atualmente, quatro jogadores estão no departamento médico: Jefté (cirurgia no joelho direito), Piquerez (edema na coxa direita), Paulinho (lesão no tendão do músculo adutor longo da perna direita) e Ramón Sosa (lesão na coxa esquerda). Além disso, o zagueiro Barboza foi preservado desta partida para evitar problemas futuros.

- Vamos continuar desafiando esse tipo de jogos em que as equipes têm uma semana para se preparar e nós não, como também já tivemos essa vantagem quando jogamos contra o Vasco em casa e eu assumi isso. Isso faz toda a diferença na parte física. E a parte física depois interfere no cruzamento, no passe, no arremate, na decisão e na técnica. Nosso adversário tinha uma vantagem muito grande em relação a isso, mas é um grande desafio para nós. A vida é feita de estratégia e ambição - avaliou o técnico alviverde.

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Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Marco Miatelo/AGIF/Folhapress)



