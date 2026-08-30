Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Abel diz que Palmeiras precisa 'produzir mais', critica arbitragem e cita desgaste do elenco

Treinador sabe que os jogadores podem fazer mais dentro de campo; veja a avaliação do português

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
30/08/2026 22:12
Favorite o Lance! no Google
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

O técnico Abel Ferreira foi claro em sua entrevista coletiva após o empate por 1 a 1 entre Palmeiras e Mirassol, na noite deste domingo (30), pelo Brasileirão: o time precisa produzir mais. O treinador português acredita que não tenha faltado entrega de seus jogadores, mas também ponderou que existe um grande desgaste físico neste momento da temporada.

➡️ Mauricio celebra boa fase, mas lamenta empate do Palmeiras: 'Trocaria o gol pelo resultado positivo'

- O adversário se preparou muito bem para o nosso jogo. Teve uma semana inteira para trabalhar e estava fisicamente mais fresco. Houve muita transpiração da nossa equipe, mas dois ou três jogadores muito abaixo do nível técnico. Esses componentes físicos muitas vezes se refletem nas ações técnicas - disse Abel Ferreira.

continua após a publicidade

- O Palmeiras tem que produzir mais e porque não produziu mais? Não treinei ninguém de maneira diferente dos outros. Mas esses componentes físicos, não há dúvidas que minha equipe lutou e transpirou, mas se fizermos uma análise individual, podemos dizer: este jogador pode dar mais, este está dentro do nível - continuou o português.

Questionado se vai brigar fortemente pelos três títulos que ainda estão em disputa nesta reta final, Abel Ferreira confirmou que sim. E lembrou que já venceram o Paulistão no início de 2026.

continua após a publicidade

- O primeiro título da temporada já conquistamos, que foi o Paulista. Estamos lutando pelos outros três e vamos até o fim com todas as nossas forças, com sacrifício e com raça. É isso que nós vamos fazer acrescentou - afirmou.

Abel critica arbitragem da partida

- Em um jogo como este, faltando quatro meses para o fim do campeonato e com o Mirassol lutando para não cair, queremos os melhores árbitros. É inacreditável que o Felipe Anderson leve uma gravata e nem falta seja marcada. No início do jogo, houve uma falta no Marlon Freitas que ele não marcou e também não deu cartão amarelo. Depois expulsa o Arthur. Se segue um critério, que siga durante todo o jogo. Isso depois que provoca essa agitação no banco das duas equipes. E nesse tipo de jogo precisamos ter os árbitros mais preparados. Esse senhor eu conheço, ele apita no Paulistão e, na minha opinião, no Brasil tem muitos árbitros melhores para esse tipo de competição - disse Abel Ferreira.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras empata com o Mirassol e vê distância na liderança do Brasileirão diminuir

Desgastes físicos atrapalham o Palmeiras

O Palmeiras vem sofrendo com desgastes de seus jogadores nesta altura da temporada. Atualmente, quatro jogadores estão no departamento médico: Jefté (cirurgia no joelho direito), Piquerez (edema na coxa direita), Paulinho (lesão no tendão do músculo adutor longo da perna direita) e Ramón Sosa (lesão na coxa esquerda). Além disso, o zagueiro Barboza foi preservado desta partida para evitar problemas futuros.

- Vamos continuar desafiando esse tipo de jogos em que as equipes têm uma semana para se preparar e nós não, como também já tivemos essa vantagem quando jogamos contra o Vasco em casa e eu assumi isso. Isso faz toda a diferença na parte física. E a parte física depois interfere no cruzamento, no passe, no arremate, na decisão e na técnica. Nosso adversário tinha uma vantagem muito grande em relação a isso, mas é um grande desafio para nós. A vida é feita de estratégia e ambição - avaliou o técnico alviverde.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Abel Ferreira no banco de reservas
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Marco Miatelo/AGIF/Folhapress)


Tudo sobre
Sugerida para você!
Mauricio comemora gol marcado pelo Palmeiras

Palmeiras

Mauricio celebra boa fase, mas lamenta empate do Palmeiras: 'Trocaria o gol pelo resultado positivo'

Há 57 minutos
Mauricio, jogador do Palmeiras

Palmeiras

Dê suas notas: avalie a atuação do Palmeiras no empate com o Mirassol

Há 1 hora
Nadine Bastos analisou polêmica de arbitragem em Mirassol x Palmeiras

Fora de Campo

Nadine Bastos dá veredito sobre polêmica em Mirassol x Palmeiras

Há 1 hora
Palmeiras x Mirassol

Futebol Nacional

Palmeiras empata com o Mirassol e vê distância na liderança do Brasileirão diminuir

Há 1 hora
Giay em ação no confronto entre Mirassol e Palmeiras

Fora de Campo

Decisão da arbitragem em Mirassol x Palmeiras gera revolta: 'Vergonha'

Há 1 hora
Palmeiras e Mirassol se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro

Palmeiras

Veja gols em Mirassol x Palmeiras: Maurício marca

Há 2 horas
Mais LANCE!
Neymar, atacante do Santos

Neymar coloca pressão no Palmeiras antes da Copa do Brasil: 'A responsabilidade é deles'

Abel Ferreira em Palmeiras x Internacional

Com baixas no time, Abel muda a escalação do Palmeiras para pegar o Mirassol

Jogadores de Mirassol x Palmeiras em disputa de bola

Como assistir Mirassol x Palmeiras no Prime Vídeo?

Abel Ferreira e Rafael Guanaes no confronto

Em momentos opostos, Abel Ferreira e Guanaes travam novo duelo

Abel Ferreira no banco de reservas

Veja a provável escalação do Palmeiras contra o Mirassol

Kaique em treino pelo Palmeiras

Palmeiras anuncia saída de goleiro para clube europeu

Arte Mirassol x Palmeiras

Mirassol x Palmeiras: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Palmeiras x Mirassol no Allianz pelo Brasileirão.

Em busca da manutenção da liderança, Palmeiras desafia retrospecto equilibrado contra Mirassol

Erick Belé comemora gol marcado no primeiro jogo do Brasileirão sub-20

Palmeiras vence o Vasco fora de casa e sai na frente na final do Brasileirão Sub-20

Paulinho, atacante do Palmeiras

Paulinho sofre nova lesão e acumula histórico de problemas físicos no Palmeiras

Bruno Arleu de Araújo

Copa do Brasil: veja os árbitros dos jogos de volta das quartas

Paulinho durante treinamento na Academia de Futebol

Paulinho sofre nova lesão muscular e vira desfalque no Palmeiras contra o Mirassol

Vasco e Palmeiras começam a definir nesta sexta-feira (28) quem fica com o título brasileiro sub-20

Vasco x Palmeiras: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão sub-20