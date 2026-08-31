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Trio é integrado e participa de parte do treino do Palmeiras na reapresentação

Barboza, Piqueres e Jhon Arias realizaram primeiro trabalho integrados ao elenco

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
31/08/2026 17:15
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Barboza durante treino do Palmeiras
Barboza durante treino do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta segunda-feira (31), na Academia de Futebol, após o empate em 1 a 1 com o Mirassol, com três novidades em campo: o zagueiro Barboza, do lateral-esquerdo Piquerez e do meia-atacante Jhon Arias, que fizeram o primeiro trabalho integrados ao elenco.

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O argentino foi preservado do jogo em razão de um trauma no pé, o uruguaio teve um edema na coxa direita e o colombiano recupera-se de uma lesão leve na coxa direita. O primeiro não deve ser problema para o duelo desta quarta-feira (2), contra o Santos, pelo jogo de volta da Copa do Brasil, na Vila Belmiro.

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Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos em Mirassol seguiram o cronograma regenerativo na parte interna do centro de excelência. Os demais disputaram dois trabalhos técnicos no campo – primeiro, um exercício de raciocínio e reação com toques limitados na bola, seguido de um coletivo com a participação de Crias da Academia.

A equipe palestrina venceu o Santos por 3 a 0 na partida de ida, disputada no Nubank Parque, na última quarta (26), e pode empatar ou perder por até dois gols de diferença para avançar à semifinal. Esta é a 31ª participação palmeirense na história da competição, sendo a 19ª nas quartas. Tetracampeão, o clube busca chegar à semi pela décima vez.

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Piquerez durante treino do Palmeiras
Piquerez durante treino do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
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