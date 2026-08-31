Simulador: veja cenários que separam Palmeiras e Flamengo na liderança
Verdão mantém a ponta após empate com o Mirassol, mas vê vantagem diminuir
O empate do Palmeiras por 1 a 1 com o Mirassol, neste domingo (30), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, deixou a disputa pela liderança ainda mais acirrada. O time comandado por Abel Ferreira chegou aos 52 pontos, enquanto o Flamengo alcançou 48 pontos após vencer o Botafogo, mas ainda tem uma partida atrasada.
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Eduardo abriu o placar para o Mirassol no Estádio José Maria de Campos Maia, mas Maurício marcou para o Palmeiras e evitou a derrota do líder. O resultado manteve o Verdão na primeira colocação, enquanto o Mirassol chegou aos 25 pontos e aparece na 16ª posição, fora da zona de rebaixamento.
➡️ Palmeiras empata com o Mirassol e vê distância na liderança do Brasileirão diminuir
Flamengo pode reduzir ainda mais a diferença
O principal fator que movimenta a disputa é o jogo atrasado do Flamengo contra o Mirassol, ainda sem data definida. Caso o Rubro-Negro vença a partida, a diferença para o Palmeiras cairá ainda mais e a equipe passará a ter o mesmo número de jogos do líder.
A situação também aumenta a importância dos próximos compromissos. O Flamengo terá pela frente uma sequência com adversários como Corinthians, Bragantino, Santos, Fluminense, Bahia, Atlético-MG e Vasco, além do confronto direto com o Palmeiras na 36ª rodada.
O Palmeiras, por sua vez, também terá uma sequência decisiva. Depois de enfrentar o Botafogo pela 26ª rodada, o time encara São Paulo, Grêmio, Bahia, Corinthians, Athletico, Bragantino, Santos, Remo, Cruzeiro e, posteriormente, o próprio Flamengo.
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Confronto direto pode ser decisivo
Um dos jogos mais aguardados da reta final será justamente Palmeiras e Flamengo, marcado para a 36ª rodada. O duelo será disputado no Nubank Parque e poderá ter peso enorme na definição do campeão, principalmente se as equipes chegarem próximas na tabela.
Até lá, porém, os dois times ainda terão uma longa sequência de partidas. O Flamengo disputará 13 jogos restantes na relação apresentada, além do duelo atrasado contra o Mirassol. O Palmeiras terá 13 compromissos pela frente.
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Próximos jogos
Flamengo
- Remo x Flamengo — 6 de setembro, 26ª rodada
- Flamengo x Corinthians — 27ª rodada
- Flamengo x Bragantino — 28ª rodada
- Santos x Flamengo — 29ª rodada
- Flamengo x Fluminense — 30ª rodada
- Bahia x Flamengo — 31ª rodada
- Flamengo x Atlético-MG — 32ª rodada
- Vasco x Flamengo — 33ª rodada
- Flamengo x Grêmio — 34ª rodada
- Flamengo x Athletico — 35ª rodada
- Palmeiras x Flamengo — 36ª rodada
- Coritiba x Flamengo — 37ª rodada
- Flamengo x Chapecoense — 38ª rodada
- Flamengo x Mirassol — jogo atrasado
Palmeiras
- Botafogo x Palmeiras — 6 de setembro, 26ª rodada
- Palmeiras x São Paulo — 27ª rodada
- Grêmio x Palmeiras — 28ª rodada
- Palmeiras x Bahia — 29ª rodada
- Palmeiras x Corinthians — 30ª rodada
- Athletico x Palmeiras — 31ª rodada
- Palmeiras x Bragantino — 32ª rodada
- Santos x Palmeiras — 33ª rodada
- Palmeiras x Remo — 34ª rodada
- Cruzeiro x Palmeiras — 35ª rodada
- Palmeiras x Flamengo — 36ª rodada
- Chapecoense x Palmeiras — 37ª rodada
- Palmeiras x Coritiba — 38ª rodada
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Palmeiras ainda depende dos próprios resultados
Apesar da redução da vantagem, o Palmeiras segue em posição privilegiada. A equipe tem quatro pontos a mais que o Flamengo e, neste momento, lidera com 52 pontos em 25 partidas. O Rubro-Negro aparece com 48 pontos em 24 jogos.
A partir de agora, cada rodada poderá provocar mudanças importantes na tabela. O Flamengo tem a oportunidade de diminuir a distância com o jogo atrasado, enquanto o Palmeiras terá de administrar uma sequência de confrontos que inclui partidas contra concorrentes tradicionais e, mais adiante, o duelo direto com o principal perseguidor.
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