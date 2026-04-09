Abel Ferreira é punido com oito jogos de suspensão pelo STJD; Palmeiras vai recorrer

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) aplicou uma punição de oito jogos de suspensão no técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, em julgamento que aconteceu nesta quinta-feira (9), em razão de duas expulsões diferentes do treinador. A decisão cabe recurso e o clube vai recorrer, segundo apurou a reportagem do Lance!.

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O treinador português recebeu seis jogos de gancho pelo cartão vermelho que recebeu no clássico contra o São Paulo, no dia 21 de março, pela oitava rodada do Brasileirão, e outras duas partidas de suspensão em razão da expulsão contra o Fluminense, no dia 25 de fevereiro, pela quarta rodada.

Vale lembrar que Abel Ferreira já cumpriu dois jogos dessa suspensão nos jogos seguintes às expulsões, de forma automática. O Palmeiras, no entanto, vai pedir efeito suspensivo e entende que a decisão foi totalmente inadequada e desproporcional em relação aos fatos ocorridos. O clube prepara os recursos, segundo apuração da reportagem.

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Abel foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê gancho de um a seis jogos para quem adota "conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva".

O treinador do Palmeiras recebeu cartão vermelho contra o time carioca por falar de forma acintosa com a arbitragem responsável pelo jogo, segundo súmula de Felipe Fernandes de Lima. No clássico, foi expulso pelo árbitro Anderson Daronco, que relatou ter sido chamado de "cagão". Na sequência da expulsão, chutou uma das bolas de reposição à beira do campo.

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Foto: Cesar Greco / Palmeiras

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