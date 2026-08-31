Espanhóis se impressionam com Palmeiras: 'A arte de saber comprar e vender' Clube alcançou R$ 2.2 bilhões em vendas desde 2021

A venda de Allan ao Manchester City voltou a colocar o modelo de mercado do Palmeiras em evidência fora do Brasil. Após o acerto pela transferência do atacante, o jornal espanhol "Diario AS" destacou a capacidade do clube paulista de negociar jogadores e classificou o Verdão como um exemplo de – "a arte de saber comprar e vender".

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

A publicação analisou o desempenho financeiro do Palmeiras desde 2021, período em que Leila Pereira assumiu a presidência do clube. As negociações realizadas desde então fizeram o Verdão alcançar a marca de 380 milhões de euros em vendas, impulsionadas principalmente por jogadores revelados nas categorias de base.

continua após a publicidade

A chegada de Allan ao Manchester City reforçou justamente um dos pontos destacados pelo jornal espanhol. Entre as maiores transferências da história recente do Palmeiras, quatro das cinco principais vendas foram de atletas formados no próprio clube.

Base se torna peça central nas vendas do Palmeiras

O Real Madrid foi o destino de Endrick, enquanto Estêvão seguiu para o Chelsea e Vitor Reis foi negociado com o Manchester City. Allan, agora contratado pelo mesmo clube inglês, passou a integrar esse grupo de jovens revelados pelo Palmeiras que renderam cifras milionárias aos cofres alviverdes.

continua após a publicidade

O Diario AS também lembrou outras negociações importantes realizadas pelo clube nos últimos anos. Nomes como Luís Guilherme, Danilo e Richard Ríos deixaram o Palmeiras em operações de grande valor, contribuindo para o montante destacado pela publicação espanhola.

A formação de jogadores, portanto, aparece como um dos pilares do modelo que chamou a atenção do jornal. Além de utilizar atletas revelados internamente no elenco principal, o Palmeiras conseguiu transformá-los em algumas das maiores vendas de sua história.

continua após a publicidade

A transferência de Allan foi tratada como mais um capítulo dessa estratégia. O jogador acertou com o Manchester City em uma negociação que gira em torno de 40 milhões de euros, entre valores fixos e variáveis.

Allan veste a camisa do Manchester City (Foto: Divulgação)

Diario AS compara Palmeiras com rivais brasileiros

Na análise sobre o mercado brasileiro, o jornal espanhol apontou uma diferença significativa entre o Palmeiras e os principais concorrentes nacionais no período desde 2021.

continua após a publicidade

Segundo o levantamento citado pelo Diario AS, o Flamengo aparece atrás do clube paulista em arrecadação com transferências, seguido por equipes como Botafogo e Fluminense. A distância reforçou a avaliação da publicação de que o Palmeiras construiu uma posição de destaque no país quando o assunto é a venda de jogadores.

O jornal associou esse desempenho ao período de estabilidade financeira vivido pelo clube e à capacidade de formar atletas com espaço no futebol europeu. A sequência de negociações milionárias também ampliou a presença do Palmeiras entre os principais fornecedores de jovens jogadores para grandes equipes do continente.

continua após a publicidade

Com Allan no Manchester City, o Verdão adiciona mais uma venda de peso à lista que levou o Diario AS a destacar a política adotada pelo clube no mercado. Para a publicação espanhola, o volume acumulado nas últimas temporadas consolidou o Palmeiras como um dos principais exemplos brasileiros de valorização e negociação de jogadores.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.