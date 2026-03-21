Atitude de Abel Ferreira em São Paulo x Palmeiras repercute: 'Chato'

O Palmeiras venceu o São Paulo por 1 a 0, neste sábado (21), no Morumbis, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o técnico Abel Ferreira voltou a ser expulso em uma partida do alviverde. Esta foi a segunda no Brasileirão.

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O punição do português aconteceu após uma discussão com o árbitro Anderson Daronco. O conflito entre o comandante do Palmeiras e a arbitragem foi intenso durante todo o segundo tempo do clássico.

Primeiro, Abel Ferreira recebeu um cartão amarelo. Contudo, as reclamações continuaram e, aos 33 minutos, Daronco expulsou o português, que reclamava de uma suposta falta não marcada em cima de John Arias.

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Nas redes sociais, torcedores repercutiram a atitude do técnico português. Esta foi a segunda vez que o comandante do Palmeiras é expulso no Brasileirão. Veja a repercussão abaixo:

➡️ Gol de Arias em São Paulo x Palmeiras encanta torcedores: 'Insano'

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Como foi São Paulo x Palmeiras?

Texto por: Rafaela Cardoso

O duelo mal começou e o Palmeiras já calou a torcida do São Paulo no Morumbis lotado. Com apenas cinco minutos de clássico, Flaco López descolou um cruzamento na medida para Arias, aberto na esquerda, avançou, cortou para o meio deixando Lucas Ramon e Bobadilla perdidos no lance para marcar um golaço no canto direito de Rafael.

Poucos minutos depois, em novo contra-ataque, Mauricio acionou Arias na entrada da área, em jogada parecida com a do gol, e o colombiano mandou para fora. O Tricolor, então, pareceu acordar e tentou afobar o Verdão na área. Mas, apesar das chegadas ao ataque, o time da casa pecava no último passe.

Aos 29 minutos o Alviverde quase ampliou o marcador com Murilo, que conseguiu espaço de fora da área e soltou a bomba perto do ângulo de Rafael. O São Paulo respondeu dez minutos depois, quando Luciano, mas o camisa 10 não finalizou com precisão.

No segundo tempo, os dois treinadores mexeram no time, mas o duelo ficou os primeiros 15 sem uma grande chance de gol. Aos 16, Luciano se antecipou e ficou com a bola que chegaria em Calleri, mas acabou desperdiçando o ataque.

Aos 33, Abel Ferreira, que já tinha cartão amarelo, reclamou de uma falta não marcada em Arias e acabou expulso por Daronco. O segundo tempo era fraco tecnicamente, as equipes pouco construíam jogadas interessantes e, com isso, os goleiros também não trabalhavam. E assim o clássico seguiu até o apito final do árbitro: vitória alviverde fora de casa e ponta da tabela assegurada.