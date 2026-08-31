Palmeiras se despede de Allan, que agita torcedores do Manchester City nas redes
Jogador recebeu homenagem do Palmeiras nas redes sociais
Recentemente contratado pelo Manchester City, o ex-Palmeiras, Allan, foi oficialmente anunciado nas redes sociais dos Citizens. Com a chegada do meia-direita à Inglaterra, nesta segunda-feira (31), o Palmeiras também se manifestou nas redes e publicou um vídeo de despedida em homenagem ao jogador, que é cria da base (veja abaixo).
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Para confirmar de vez a chegada do brasileiro ao clube da Premier League, o Manchester City publicou um vídeo, que movimentou diversos torcedores europeus nas redes sociais. Allan foi vendido pelo Palmeiras por cerca de 40 milhões de euros (240 milhões de reais).
Reação dos Citizens com a chegada do brasileiro
Recentemente contratado pelo Manchester City, o ex-Palmeiras, Allan, foi oficialmente anunciado nas redes sociais dos Citizens. Com a chegada do meia-direita à Inglaterra, nesta segunda-feira (31), o Palmeiras também se manifestou nas redes e publicou um vídeo de despedida em homenagem ao jogador, que é cria da base (veja abaixo).
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Para confirmar de vez a chegada do brasileiro ao clube da Premier League, o Manchester City publicou um vídeo, que movimentou diversos torcedores europeus nas redes sociais. Allan foi vendido pelo Palmeiras por cerca de 40 milhões de euros (240 milhões de reais).
Reação dos Citizens com a chegada do brasileiro
Tradução: Traga o samba para Etihad, Allan, vamos dançar.
Tradução: Traga o samba para Etihad, Allan, vamos dançar.
Tradução: Vamos, Allan. Vou ser seu maior apoiador.
Tradução: Mal posso esperar pela assistência dele para o Haaland. Então vai ser o Allan dando a assistência para o Haaland. Estamos mandando bem.
Negociação do City com Palmeiras por Allan
Texto de Rafaela Cardoso e Vitor Palhares
O City vai pagar um valor em bônus por metas, que ainda está sendo negociado, assim como a forma de pagamento. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Fabrizio Romano, especialista em transferências internacionais, e confirmada pelo Lance!.
Allan já tinha bases salariais acertadas previamente com o Manchester City, antecipando-se caso a proposta chegasse aos valores exigidos pelo Palmeiras logo de primeira. O jovem viu a transferência como uma oportunidade muito importante em sua carreira.
Durante as negociações, Allan foi relacionado por Abel Ferreira e foi titular na goleada por 4 a 1 sobre o Vasco, no Nubank Parque, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante permaneceu em campo por 71 minutos, até ser substituído por Felipe Anderson.
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