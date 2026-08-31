Palmeiras se despede de Allan, que agita torcedores do Manchester City nas redes Jogador recebeu homenagem do Palmeiras nas redes sociais

Recentemente contratado pelo Manchester City, o ex-Palmeiras, Allan, foi oficialmente anunciado nas redes sociais dos Citizens. Com a chegada do meia-direita à Inglaterra, nesta segunda-feira (31), o Palmeiras também se manifestou nas redes e publicou um vídeo de despedida em homenagem ao jogador, que é cria da base (veja abaixo).

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Para confirmar de vez a chegada do brasileiro ao clube da Premier League, o Manchester City publicou um vídeo, que movimentou diversos torcedores europeus nas redes sociais. Allan foi vendido pelo Palmeiras por cerca de 40 milhões de euros (240 milhões de reais).

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Reação dos Citizens com a chegada do brasileiro

Recentemente contratado pelo Manchester City, o ex-Palmeiras, Allan, foi oficialmente anunciado nas redes sociais dos Citizens. Com a chegada do meia-direita à Inglaterra, nesta segunda-feira (31), o Palmeiras também se manifestou nas redes e publicou um vídeo de despedida em homenagem ao jogador, que é cria da base (veja abaixo).

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Para confirmar de vez a chegada do brasileiro ao clube da Premier League, o Manchester City publicou um vídeo, que movimentou diversos torcedores europeus nas redes sociais. Allan foi vendido pelo Palmeiras por cerca de 40 milhões de euros (240 milhões de reais).

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Reação dos Citizens com a chegada do brasileiro

Tradução: Traga o samba para Etihad, Allan, vamos dançar.

Tradução: Traga o samba para Etihad, Allan, vamos dançar.

Tradução: Vamos, Allan. Vou ser seu maior apoiador.

Tradução: Mal posso esperar pela assistência dele para o Haaland. Então vai ser o Allan dando a assistência para o Haaland. Estamos mandando bem.

Negociação do City com Palmeiras por Allan

Texto de Rafaela Cardoso e Vitor Palhares

O City vai pagar um valor em bônus por metas, que ainda está sendo negociado, assim como a forma de pagamento. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Fabrizio Romano, especialista em transferências internacionais, e confirmada pelo Lance!.

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Allan já tinha bases salariais acertadas previamente com o Manchester City, antecipando-se caso a proposta chegasse aos valores exigidos pelo Palmeiras logo de primeira. O jovem viu a transferência como uma oportunidade muito importante em sua carreira.

Durante as negociações, Allan foi relacionado por Abel Ferreira e foi titular na goleada por 4 a 1 sobre o Vasco, no Nubank Parque, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante permaneceu em campo por 71 minutos, até ser substituído por Felipe Anderson.

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Allan foi homenageado pelo Palmeiras em seu último jogo pelo clube (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

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