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Torcedores opinam em renovação de Flaco López com Palmeiras

Atacante renovou contrato até o final de 2030

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
01/09/2026 10:39
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Palmeiras anunciou a renovação de Flaco López nas redes sociais (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)
Palmeiras anunciou a renovação de Flaco López nas redes sociais (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

Nesta terça-feira (1), o Palmeiras anunciou a renovação do atacante Flaco López por mais quatro anos. Desde 2022 no Verdão, o argentino soma 225 partidas e 78 gols, sendo 45 jogos e 21 bolas na atual temporada. Empolgados pelo anúncio, torcedores alviverdes comemoram a permanência do argentino.

O argentino esteve presente na final da Copa do Mundo de 2026 e acompanhou o vice-campeonato da Albiceleste.

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Comemoração de torcedores com renovação de Flaco López com Palmeiras

Argentino até o fim de 2030 no Alviverde

Texto de Rafaela Cardoso

Além de artilheiro do time em 2026, Flaco é o jogador do elenco com mais gols, o terceiro jogador com mais gols pelo clube neste século (atrás de Dudu, com 88, e Raphael Veiga, com 109) e o argentino com mais títulos (cinco), mais jogos, mais vitórias (127) e o segundo com mais gols (atrás de Echerravieta, com 113) da história do Maior Campeão do Brasil.

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Flaco é ídolo da torcida e xodó das crianças, que, além da performance nos gramados, identificam-se com o carisma do argentino e com a sua comemoração JL (em alusão às iniciais do nome José Lopéz).

➡️Palmeiras renova contrato com Flaco López, artilheiro da temporada

- Eu nunca imaginei, na verdade, receber esse carinho tão lindo das crianças. Eu tenho meus sobrinhos, que são meus maiores fãs e meus maiores críticos (risos), e ver o carinho das crianças comigo é algo impagável, acho que é o maior triunfo que uma pessoa, um atleta, pode ter. Fico muito feliz de fazer essas crianças um pouquinho mais felizes e que elas se tornem um pouco mais palmeirenses cada vez que a gente joga - disse o argentino.

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Flaco renova contrato com o Palmeiras (Foto: divulgação / Palmeiras)
Flaco renova contrato com o Palmeiras (Foto: divulgação / Palmeiras)
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