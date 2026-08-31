Facincani faz alerta ao Palmeiras: 'Flamengo não entrega campeonato' Jornalista analisou o empate do Verdão com o Mirassol

O empate do Palmeiras com o Mirassol por 1 a 1, neste domingo (30), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, ligou o sinal de alerta na disputa pela liderança. Durante uma transmissão ao vivo no YouTube, o jornalista Felippe Facincani criticou a atuação da equipe comandada por Abel Ferreira e projetou um cenário preocupante para o Verdão na briga pelo título.

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Para Facincani, o Palmeiras precisa evitar novos tropeços nas próximas rodadas, principalmente porque o Flamengo ainda tem um jogo a menos e pode reduzir ainda mais a diferença na tabela.

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— O Palmeiras tem que torcer para não ter mais nenhum tropeço babaca nos próximos jogos e o Flamengo não ultrapassá-lo, para aí sim o confronto direto tentar salvar o Palmeiras lá na frente. Porque, se até lá o Flamengo estiver à frente do Palmeiras, o confronto direto não vai ser necessário para mudar a liderança. O campeonato acabou. O Flamengo não entrega campeonato para o Palmeiras — afirmou.

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Sem alguns titulares em razão de lesão, o técnico Abel Ferreira mudou o time e escalou sua equipe com dois zagueiros, já que Barboza foi preservado. Jogando em casa, o Mirassol tentou pressionar o Palmeiras, mas não tinha muito sucesso em suas investidas, já que Carlos Miguel pouco trabalhou. Do lado alviverde, também pouca criatividade e chance de mostrar o motivo de ser o líder da competição. Apesar das boas aparições de Flaco López na frente, o argentino não conseguiu estufar as redes e, com isso, o duelo terminou sem gols na primeira etapa.

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Mauricio comemora gol marcado pelo Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

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Na volta do intervalo, não demorou para o Mirassol abrir o marcador diante de sua torcida. Aos 5 minutos, Igor Formiga cruzou com perfeição e encontrou Eduardo na área, entre os zagueiros do Palmeiras, para subir e cabecear no canto. Dois minutos depois, os donos da casa ampliaram com Bruno Santos, mas o jogador estava em posição irregular e viu seu tento ser anulado.

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