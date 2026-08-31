Felipe Melo critica Abel Ferreira por declaração sobre Vitor Roque: 'Não pode'
Ex-jogador questionou postura do técnico do Palmeiras após críticas públicas ao atacante
O empate do Palmeiras com o Mirassol, por 1 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, gerou críticas de Felipe Melo à postura de Abel Ferreira. O ex-jogador não aprovou as declarações do técnico português sobre o desempenho de alguns atletas, especialmente Vitor Roque.
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Após a partida, Abel avaliou que o atacante ainda não atravessa seu melhor momento físico. O treinador afirmou que o centroavante precisa recuperar a forma e destacou que as condições físicas tiveram influência na atuação do Palmeiras.
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A declaração não foi bem recebida por Felipe Melo. Durante participação no SporTV, o ex-volante defendeu que Abel, como comandante da equipe, deve assumir a responsabilidade pelo rendimento dos jogadores e evitar críticas nominais em entrevistas. Segundo Felipe Melo, eventuais cobranças aos atletas devem ser feitas internamente, dentro do vestiário, e não expostas publicamente.
— Ele é o líder disso aí. Ele é treinador, é líder. Não pode expor o atleta. A partir do momento que ele fala o nome, treinador não tem que falar nome de atleta nenhum. Assume a responsabilidade — afirmou.
O ex-jogador ainda questionou a lógica de responsabilizar Vitor Roque pelo desempenho abaixo do esperado.
— Ele está culpando o atleta, porque treinou a mesma coisa e o atleta não fez no campo? É isso? Se ele está fazendo isso, é errado — disse Felipe Melo.
Para o ex-atleta, Abel pode cobrar os jogadores diretamente no ambiente interno do clube, mas deve preservar os comandados diante da imprensa.
— Chega dentro do vestiário e dá puxão de orelha. Mas para fora, a culpa é sempre do treinador. Eu não concordo — completou.
Como foi o confronto Palmeiras x Mirassol?
Sem alguns titulares por lesão, o técnico Abel Ferreira modificou a equipe e escalou o time com dois zagueiros, pois Barboza foi preservado. Jogando em casa, o Mirassol tentou pressionar o Palmeiras, mas pouco teve sucesso em suas investidas, já que Carlos Miguel praticamente não trabalhou. Do lado alviverde, também havia pouca criatividade e poucas chances de mostrar o motivo de ser líder da competição. Apesar das boas aparições de Flaco López na frente, o argentino não conseguiu estufar as redes e o duelo terminou sem gols no primeiro tempo.
Na volta do intervalo, o Mirassol abriu o marcador diante da sua torcida. Aos 5 minutos, Igor Formiga cruzou com perfeição e encontrou Eduardo na área, entre os zagueiros do Palmeiras, para subir e cabecear no canto. Dois minutos depois, os donos da casa ampliaram com Bruno Santos, mas o jogador estava em posição irregular e teve o gol anulado.
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