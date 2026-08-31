Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Felipe Melo critica Abel Ferreira por declaração sobre Vitor Roque: 'Não pode'

Ex-jogador questionou postura do técnico do Palmeiras após críticas públicas ao atacante

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
31/08/2026 16:07
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Abel Ferreira em Vitória x Palmeiras
Abel Ferreira em Vitória x Palmeiras(Foto: Walmir Cirne/AGIF/Folhapress)

O empate do Palmeiras com o Mirassol, por 1 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, gerou críticas de Felipe Melo à postura de Abel Ferreira. O ex-jogador não aprovou as declarações do técnico português sobre o desempenho de alguns atletas, especialmente Vitor Roque.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Após a partida, Abel avaliou que o atacante ainda não atravessa seu melhor momento físico. O treinador afirmou que o centroavante precisa recuperar a forma e destacou que as condições físicas tiveram influência na atuação do Palmeiras.

continua após a publicidade

➡️Problemas físicos voltam a assombrar Palmeiras, e Abel tem mais uma baixa no Brasileirão

A declaração não foi bem recebida por Felipe Melo. Durante participação no SporTV, o ex-volante defendeu que Abel, como comandante da equipe, deve assumir a responsabilidade pelo rendimento dos jogadores e evitar críticas nominais em entrevistas. Segundo Felipe Melo, eventuais cobranças aos atletas devem ser feitas internamente, dentro do vestiário, e não expostas publicamente.

— Ele é o líder disso aí. Ele é treinador, é líder. Não pode expor o atleta. A partir do momento que ele fala o nome, treinador não tem que falar nome de atleta nenhum. Assume a responsabilidade — afirmou.

O ex-jogador ainda questionou a lógica de responsabilizar Vitor Roque pelo desempenho abaixo do esperado.

— Ele está culpando o atleta, porque treinou a mesma coisa e o atleta não fez no campo? É isso? Se ele está fazendo isso, é errado — disse Felipe Melo.

Para o ex-atleta, Abel pode cobrar os jogadores diretamente no ambiente interno do clube, mas deve preservar os comandados diante da imprensa.

continua após a publicidade

— Chega dentro do vestiário e dá puxão de orelha. Mas para fora, a culpa é sempre do treinador. Eu não concordo — completou.

Como foi o confronto Palmeiras x Mirassol?

Sem alguns titulares por lesão, o técnico Abel Ferreira modificou a equipe e escalou o time com dois zagueiros, pois Barboza foi preservado. Jogando em casa, o Mirassol tentou pressionar o Palmeiras, mas pouco teve sucesso em suas investidas, já que Carlos Miguel praticamente não trabalhou. Do lado alviverde, também havia pouca criatividade e poucas chances de mostrar o motivo de ser líder da competição. Apesar das boas aparições de Flaco López na frente, o argentino não conseguiu estufar as redes e o duelo terminou sem gols no primeiro tempo.

Na volta do intervalo, o Mirassol abriu o marcador diante da sua torcida. Aos 5 minutos, Igor Formiga cruzou com perfeição e encontrou Eduardo na área, entre os zagueiros do Palmeiras, para subir e cabecear no canto. Dois minutos depois, os donos da casa ampliaram com Bruno Santos, mas o jogador estava em posição irregular e teve o gol anulado.

continua após a publicidade
Vitor Roque comemorando o gol marcado no Real Betis
Vitor Roque comemorando o gol marcado no Real Betis (Foto: Vilmar Bannach/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS).

➡️ Abel diz que Palmeiras precisa 'produzir mais', critica arbitragem e cita desgaste do elenco

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Renyer Oliveira

Fora de Campo

Renyer se pronuncia após ter nome envolvido por engano em notícia policial

Há 58 minutos
Arthur com a camisa do Santos

Fora de Campo

Chegada de Arthur como novo reforço do Santos viraliza: 'Bizarro'

Há 1 hora
Wesley e Cuello durante Cruzeiro x Atlético-MG

Fora de Campo

Vidente aponta provável vencedor de Atlético x Cruzeiro na Copa do Brasil

Há 1 hora
Clube manifestou-se publicamente repudiando atitude dos torcedores (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Marcos critica gesto com criança por camisa de Neymar

Há 2 horas
Messi cai no choro após virada histórica da Argentina sobre o Egito

Fora de Campo

Brasileiros enlouquecem com aposentadoria de Messi da Argentina: 'Nunca mais'

Há 2 horas
Torcedor do Corinthians recebe camisa de Neymar

Corinthians

Corinthians repudia ataques à criança que ganhou camisa de Neymar

Há 3 horas
Mais LANCE!
Samu Lino anotou dois gols em duelo de Flamengo x Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Felipe Melo destaca grande jogada em vitória do Flamengo

Hayner, lateral-direito do Vila Nova

Hayner, do Vila Nova, também é alvo de ação da Polícia Civil

Ex-atacante revela frustração pessoal durante carreira (Foto: Celso Pupo/Fotoarena/Folhapress)

Ex-Vasco quebra silêncio em episódio com Icardi e ex-esposa

Leitura labial revela conflito entre jogadores e arbitragem (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Dublador revela reclamação de Neymar em Corinthians x Santos

Anunciado pelo City, europeus reagem a chegada de Allan, ex-Palmeiras (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Palmeiras se despede de Allan, que agita torcedores do Manchester City nas redes

Jogadores de Flamengo e Botafogo no clássico no Maracanã

Torcedores do Botafogo cobram erro de arbitragem contra o Flamengo

Atitude de Abel Ferreira em jogo do Palmeiras repercute nas redes sociais (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

Atitude de Abel Ferreira em jogo do Palmeiras chama atenção

sirene-policia-militar-1

Saiba quem é Renyer, ex-Santos alvo de operação da Polícia

Anthony Valencia fazendo embaixadinha em treino pré jogo

Novo reforço do Flamengo chama atenção em desembarque: 'Já teve'

Santos posta provocação ao Corinthians nas redes sociais (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

Santos bate Corinthians e manda recado: 'Modo silencioso'

David na zona mista do Vasco apos vitoria contra o Palmeiras

Atacante do Vasco é alvo de operação da Polícia Civil

Facincani durante live no Youtube após Mirassol e Palmeiras

Facincani faz alerta ao Palmeiras: 'Flamengo não entrega campeonato'

Nadine Bastos analisou polêmica de arbitragem em Mirassol x Palmeiras

Nadine Bastos dá veredito sobre polêmica em Mirassol x Palmeiras

Giay em ação no confronto entre Mirassol e Palmeiras

Decisão da arbitragem em Mirassol x Palmeiras gera revolta: 'Vergonha'