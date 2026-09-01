O Palmeiras acertou nesta terça-feira (1°) a renovação de contrato com o atacante Flaco López até o final de 2030. Desde 2022 no Verdão, o argentino soma 225 partidas e 78 gols, sendo 45 jogos e 21 bolas na atual temporada.

➡️ Falta de opções no ataque acende alerta para jogos decisivos do Palmeiras

O argentino foi finalista da última Copa do Mundo pelo seu país e, com o Verdão, o camisa 42 é tricampeão paulista (2023, 2024 e 2026), bicampeão brasileiro (2022 e 2023) e campeão da Supercopa do Brasil (2023).

continua após a publicidade

- Estou muito feliz pelo meu momento e, agora, pela renovação. Como falo sempre, eu sou muito grato ao Palmeiras e fico muito feliz por fazer parte deste clube, de fazer parte deste elenco, de passar o dia a dia com cada uma das pessoas que trabalham aqui. Como o nosso mister Abel fala: é a nossa Família Palmeiras - disse Flaco López.

Além de artilheiro do time em 2026, Flaco é o jogador do elenco com mais gols, o terceiro jogador com mais gols pelo clube neste século (atrás de Dudu, com 88, e Raphael Veiga, com 109) e o argentino com mais títulos (cinco), mais jogos, mais vitórias (127) e o segundo com mais gols (atrás de Echerravieta, com 113) da história.

continua após a publicidade

➡️ Problemas físicos voltam a assombrar Palmeiras, e Abel tem mais uma baixa no Brasileirão

Flaco é ídolo da torcida e xodó das crianças, que, além da performance nos gramado, identificam-se com o carisma do argentino e com a sua comemoração JL (em alusão às iniciais do nome José Lopéz).

- Eu nunca imaginei, na verdade, receber esse carinho tão lindo das crianças. Eu tenho meus sobrinhos, que são meus maiores fãs e meus maiores críticos (risos), e ver o carinho das crianças comigo é algo impagável, acho que é o maior triunfo que uma pessoa, um atleta, pode ter. Fico muito feliz de fazer essas crianças um pouquinho mais felizes e que elas se tornem um pouco mais palmeirenses cada vez que a gente joga - disse o argentino.

continua após a publicidade

Falta de opções no ataque acende alerta para jogos decisivos do Palmeiras

(Foto: divulgação / Palmeiras)



