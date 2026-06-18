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Turquia x Paraguai: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do Mundo

No Levi's Stadium, Turquia e Paraguai jogam a sobrevivência no Grupo D

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 18:10
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Brasil e Haiti se enfrentam em partida válida pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Arte / Lance!)
Brasil e Haiti se enfrentam em partida válida pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Arte / Lance!)

A Copa do Mundo de 2026 reserva um duelo de pura tensão na madrugada deste sábado (20), exatamente às uma da manhã (horário de Brasília). No Levi's Stadium, em Santa Clara (EUA), Turquia e Paraguai se enfrentam pela segunda rodada do Grupo D precisando desesperadamente da vitória para não darem um adeus precoce ao Mundial.

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    Ficha do jogo

    TUR
    PAR
    Copa do Mundo
    2ª rodada - Grupo D
    Data e Hora
    Sábado, 20 de junho de 2026, às 1h (de Brasília)
    Local
    Levi's Stadium, em Santa Clara (EUA)
    Árbitro
    Iván Barton (ESA)
    Assistentes
    David Moran (ESA) e Antonio Pupiro (NIC)
    Var
    Khammis Almarri (QAT)
    Onde assistir

    Como chegam Turquia e Paraguai para a partida?

    A Turquia entra em campo buscando seus primeiros pontos após uma estreia decepcionante, na qual foi superada pela Austrália por 2 a 0. Apesar do baque inicial, o técnico Vincenzo Montella conta com uma excelente notícia: o departamento médico está zerado, permitindo que os europeus joguem com força máxima. A aposta turca está na criatividade do jovem Arda Güler e na liderança do capitão Hakan Çalhanoğlu para furar a linha defensiva sul-americana.

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    Arda Guler em Austrália x Turquia pela Copa do Mundo
    Arda Guler em Austrália x Turquia pela Copa do Mundo (Foto: Reprodução / CazéTV)

    Do outro lado, o Paraguai tenta juntar os cacos após o duro golpe sofrido na primeira rodada, quando acabou goleado pelos donos da casa, os Estados Unidos, por 4 a 1. Pressionado por uma resposta imediata, o técnico Gustavo Alfaro deve promover modificações na estrutura tática da equipe. Para piorar a missão de reabilitação, a Albirroja tem dois desfalques confirmados por lesão: os atacantes Ramón Sosa e Gustavo Caballero estão fora do confronto.

    Maurício comemora o gol do Paraguai na derrota para os EUA, na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)
    Maurício comemora o gol do Paraguai na derrota para os EUA, na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

    ✅ Ficha do jogo: Turquia x Paraguai

    • Competição: Copa do Mundo da FIFA 2026 (Grupo D - 2ª rodada)
    • 📅 Data: Sábado, 20 de junho de 2026
    • ⏰ Horário: 00h00 (Meia-noite de sexta para sábado, de Brasília)
    • 📍 Local: Levi's Stadium, Santa Clara (EUA)
    • 📺 Onde assistir: CazéTV (Disponível sem custo adicional no Disney+)

    📋 Prováveis Escalações

    TURQUIA: Ugurcan Cakir; Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdulkerim Bardakci e Ferdi Kadioglu; Hakan Calhanoglu, Ismail Yuksek e Arda Guler; Alper Yilmaz, Orkun Kökçü e Kerem Akturkoglu. Técnico: Vincenzo Montella.

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    PARAGUAI: Orlando Gill; Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete e Junior Alonso; Bobadilla, Andrés Cubas, Diego Gómez e Miguel Almirón; Mauricio e Julio Enciso. Técnico: Gustavo Alfaro.

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