Turquia x Paraguai: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do Mundo No Levi's Stadium, Turquia e Paraguai jogam a sobrevivência no Grupo D

A Copa do Mundo de 2026 reserva um duelo de pura tensão na madrugada deste sábado (20), exatamente às uma da manhã (horário de Brasília). No Levi's Stadium, em Santa Clara (EUA), Turquia e Paraguai se enfrentam pela segunda rodada do Grupo D precisando desesperadamente da vitória para não darem um adeus precoce ao Mundial.

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Ficha do jogo TUR PAR Copa do Mundo 2ª rodada - Grupo D Data e Hora Sábado, 20 de junho de 2026, às 1h (de Brasília) Local Levi's Stadium, em Santa Clara (EUA) Árbitro Iván Barton (ESA) Assistentes David Moran (ESA) e Antonio Pupiro (NIC) Var Khammis Almarri (QAT) Onde assistir

Como chegam Turquia e Paraguai para a partida?

A Turquia entra em campo buscando seus primeiros pontos após uma estreia decepcionante, na qual foi superada pela Austrália por 2 a 0. Apesar do baque inicial, o técnico Vincenzo Montella conta com uma excelente notícia: o departamento médico está zerado, permitindo que os europeus joguem com força máxima. A aposta turca está na criatividade do jovem Arda Güler e na liderança do capitão Hakan Çalhanoğlu para furar a linha defensiva sul-americana.

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Arda Guler em Austrália x Turquia pela Copa do Mundo (Foto: Reprodução / CazéTV)

Do outro lado, o Paraguai tenta juntar os cacos após o duro golpe sofrido na primeira rodada, quando acabou goleado pelos donos da casa, os Estados Unidos, por 4 a 1. Pressionado por uma resposta imediata, o técnico Gustavo Alfaro deve promover modificações na estrutura tática da equipe. Para piorar a missão de reabilitação, a Albirroja tem dois desfalques confirmados por lesão: os atacantes Ramón Sosa e Gustavo Caballero estão fora do confronto.

Maurício comemora o gol do Paraguai na derrota para os EUA, na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

✅ Ficha do jogo: Turquia x Paraguai

Competição: Copa do Mundo da FIFA 2026 (Grupo D - 2ª rodada)

Copa do Mundo da FIFA 2026 (Grupo D - 2ª rodada) 📅 Data: Sábado, 20 de junho de 2026

Sábado, 20 de junho de 2026 ⏰ Horário: 00h00 (Meia-noite de sexta para sábado, de Brasília)

00h00 (Meia-noite de sexta para sábado, de Brasília) 📍 Local: Levi's Stadium, Santa Clara (EUA)

Levi's Stadium, Santa Clara (EUA) 📺 Onde assistir: CazéTV (Disponível sem custo adicional no Disney+)

📋 Prováveis Escalações

TURQUIA: Ugurcan Cakir; Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdulkerim Bardakci e Ferdi Kadioglu; Hakan Calhanoglu, Ismail Yuksek e Arda Guler; Alper Yilmaz, Orkun Kökçü e Kerem Akturkoglu. Técnico: Vincenzo Montella.

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PARAGUAI: Orlando Gill; Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete e Junior Alonso; Bobadilla, Andrés Cubas, Diego Gómez e Miguel Almirón; Mauricio e Julio Enciso. Técnico: Gustavo Alfaro.

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