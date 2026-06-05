Bélgica x Tunísia: onde assistir ao amistoso pré-Copa do Mundo
As seleções se enfrentam em amistoso pré-Copa do Mundo
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Bélgica e Tunísia se enfrentam neste sábado (6), às 10h (de Brasília), no King Baudouin Stadium, em Bruxelas, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV.
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
A Bélgica segue seu processo de renovação após o ciclo da chamada "geração de ouro", mas continua contando com um elenco competitivo e recheado de jogadores experientes. Sob o comando de Rudi Garcia, a seleção belga aposta na posse de bola, na intensidade ofensiva e na capacidade de criação pelos lados do campo para chegar forte ao Mundial.
Nos amistosos contra seleções de nível intermediário, os belgas costumam controlar as ações da partida e criar elevado número de oportunidades. A expectativa é que a equipe assuma o protagonismo diante da Tunísia, utilizando a qualidade técnica de nomes como Romelu Lukaku, Hans Vanaken e Dodi Lukebakio para buscar a vitória.
Do outro lado, a Tunísia tenta mostrar sua força como uma das seleções mais consistentes do continente africano. A equipe comandada por Sabri Lamouchi se destaca pela organização defensiva, disciplina tática e capacidade de competir contra adversários tecnicamente superiores.
A tendência é de uma postura mais cautelosa dos tunisianos, explorando os contra-ataques e as bolas paradas. Jogadores como Ellyes Skhiri e Haythem Chaouat aparecem como peças importantes para tentar surpreender os donos da casa.
Tudo sobre Bélgica x Tunísia (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Bélgica 🆚 Tunísia
Amistoso internacional
📆 Data e horário: sábado, 6 de junho de 2026, às 10h (de Brasília).
📍 Local: King Baudouin Stadium, em Bruxelas, Bélgica.
👁️ Onde assistir: SporTV.
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴 Bélgica
Lammens; Meunier, Mechele, Theate e De Cuyper; Witsel e Rankin; Lukebakio, Vanaken e Moreira; Lukaku.
Técnico: Rudi Garcia.
⚪ Tunísia
Chamakh; Valery, Talbi, Rekik e Abdi; Skhiri, Belhadj Mahmoud e Khedira; Ben Slimane, Gharbi e Chaouat.
Técnico: Sabri Lamouchi.
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