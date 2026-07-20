Universidad Central (VEN) X Santos: onde assistir, horário e escalação pela Sul-Americana Peixe busca a primeira vitória fora de casa na competição

O Santos entra em campo nesta terça-feira (21) para enfrentar o Universidad Central, na Venezuela, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Misael Delgado, pelo jogo de ida do playoff da Copa Sul-Americana.

O local da partida foi alterado, já que inicialmente o confronto seria disputado em Caracas. No entanto, por questões de logística e segurança, após os fortes terremotos que atingiram o país, o duelo foi transferido para Valencia, cidade localizada a cerca de 170 quilômetros da capital. O duelo será transmitido ao vivo no canal Disney+. Clique aqui para assistir ao vivo.

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UCV X SANTOS UCV SAN Copa Sul-America jogo de ida do playoff Data e Hora Terça-feira, dia 21 de julho de 2026 Local Estádio Misael Delgado (Valencia, na Venezuela) Árbitro Gery Vargas (Bolívia) Assistentes Edwar Saavedra (Bolívia) e Carlos Tapia (Bolívia) Var Jorge Justiniano (Bolívia) Onde assistir

Como o Santos chega para a partida?

Com desfalques importantes, o Santos busca sua primeira vitória fora de casa nesta edição da Copa Sul-Americana. O Peixe avançou ao playoff após terminar em segundo lugar no Grupo D, com aproveitamento de 38%. O líder da chave foi o Recoleta, do Paraguai. San Lorenzo, da Argentina, e Deportivo Cuenca, do Equador, completaram o grupo e acabaram eliminados ainda na primeira fase.

O camisa 10 Neymar não está à disposição, pois ainda busca recuperar o ritmo de jogo para voltar a vestir a camisa santista após disputar sua quarta Copa do Mundo pela Seleção Brasileira.

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Em meio a três meses de atraso nos direitos de imagem dos jogadores, ao transfer ban imposto pela Fifa e à pressão por melhores resultados dentro de campo, o Alvinegro Praiano tenta virar a página após a pausa para a Copa do Mundo. A equipe vem de derrota por 2 a 1 para o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, e busca iniciar uma reação na temporada.

Desfalques:

Neymar (poupado)

Gabriel Barbosa (mialgia nos adutores)

João Schmidt (fase final de transição física após desconforto na coxa direita)

Willian Arão (pancada na costela)

Igor Vinícius (tendinite)

Gustavo Henrique (lesão muscular na coxa direita)

Moisés (recuperação de lesão no tornozelo direito)

Ficha Técnica:

⚽ UNIVERSIDAD CENTRAL (VEN) X SANTOS - jogo de ida do playoff da Sul-Americana

📲 Terça-feira, dia 21 de julho de 2026

📍Estádio: Estádio Misael Delgado (Valencia, na Venezuela)

⏰Horário: 21h30 (de Brasília)

📺Onde assistir: SBT (TV aberta), ESPN (TV por assinatura), Disney+ (streaming)

🗣️Arbitragem: Gery Vargas (Bolívia)

🚩Assistentes: Edwar Saavedra (Bolívia) e Carlos Tapia (Bolívia)

📟 VAR: Jorge Justiniano (Bolívia)

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Provável escalação do Santos:

(Técnico: Cuca) Gabriel Brazão; Gabriel Menino, João Ananias e Escobar; Oliva, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Miguelito, Barreal e Thaciano

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Lucas Veríssimo em viagem do Santos para Venezuela. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

*A reportagem do Lance! viajou à Venezuela a convite do Santos Futebol Clube.

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