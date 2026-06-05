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Argentina x Honduras: onde assistir, horário e prováveis escalações do amistoso

Albiceleste conta com diversos desfalques, e Flaco López pode ser opção

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/06/2026
12:13
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Argentina e Honduras se enfrentam em amistoso antes da Copa do Mundo
imagem cameraArgentina e Honduras se enfrentam em amistoso antes da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
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A Argentina encara Honduras em amistoso antes da Copa do Mundo, neste sábado (6), às 21h (de Brasília), no Kyle Field, nos Estados Unidos. O confronto terá transmissão da Cazé TV e da XSports.

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Na preparação para a Copa do Mundo, a Argentina não conta com força máxima para encarar Honduras por conta de diversos jogadores em fases finais de recuperações de lesões. Com isso, a partida dará a oportunidade para Scaloni observar outros nomes, como Flaco López. Além disso, o treinador estudará a formação com quatro meio-campistas e dois atacantes.

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Por outro lado, Honduras realiza seu segundo amistoso na semana após empatar em 2 a 2 com o Peru, de Mano Menezes, no domingo (31). José Francisco Molina afirmou que vê o amistoso como um preparativo para a Nations League da Concacaf, que iniciará em setembro.

Tudo sobre Argentina x Honduras (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Argentina 🆚 Honduras
Amistoso internacional

📆 Data e horário: sábado, 6 de junho de 2026, às 21h(de Brasília)
📍 Local: Kyle Field, em Texas (EUA)
👁️ Onde assistir: Cazé TV e XSports

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵⚪ Argentina (Técnico: Lionel Scaloni)
Rulli; Giay, Otamendi, Lisandro Martínez e Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister e Almada; Lautaro Martínez e Flaco López.

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🔵 Honduras (Técnico: José Francisco Molina)
Menjivar; Maldonado, Rosales, Vega e Melendez; Rodriguez, Arriaga, Alvarez e Ruiz; Palma e Rivas.

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Argentina e Honduras se enfrentam em amistoso antes da Copa do Mundo
Argentina e Honduras se enfrentam em amistoso antes da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

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